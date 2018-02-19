В жилом доме на Днепропетровщине обнаружены пять погибших

В субботу, 17 февраля, в Днепропетровской области спасатели обнаружили в частном жилом доме пятерых погибших. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Около 11 час. 20 мин в с. Аулы Криничанского района в частном жилом доме обнаружены 5 погибших человек. Причина смерти устанавливается. Признаков пожара не обнаружено", – говорится в сообщении. // 112.ua