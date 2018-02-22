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2:1. «Шахтер» одержал победу над «Ромой» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

21.02.2018 23:44

 В Харькове на стадионе "Металлист" состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой". Мы вели онлайн трансляций матча "Шахтер" – "Рома".

Первый опасный момент создали итальянские футболисты, когда дважды расстреливали Пятова после углового – в первом случае голкипер спраился с ударом, а во втором ему на выручку пришел защитник.

Фото AFP

"Горняки" отвечали острыми выпадами с левого фланга, где активничали Исмаили и Бернард, а также туда смещался Тайсон.

А на 40-й минуте римляне вышли вперед – Дженгиз Ундер оказался на ударной позиции и пробил мимо Пятова. В оставшееся в первом тайме время "горняки" забить не сумели, да еще и потеряли Кривцова, который покинул поле на носилках.

Второй тайм "Шахтер" начал из атак и достаточно быстро сравнял счет – Ракицкий фирменной передачей нашел впереди Феррейру, тот накрутил защитника и пробил мимо вратаря.

"Горняки" не стали сбавлять обороты и в середине второго тайма еще раз поразили ворота "Ромы". Марлос заработал опасный штрафной, а Фред фантастически исполнил стандарт, отправив мяч в девятку рикошетом от перекладины.

Ответный матч состоится в Риме 13 марта на "Стадио Олимпико".

"Шахтер" – "Рома" – 2:1

Голы: Феррейра (52), Фред (71) – Ундер (41)

"Шахтер": Пятов, Кривцов (Ордец, 45), Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотти, Джеко.

Предупреждение: Феррейра (80), Перотти (90), Тайсон (90). // Сегодня

 

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