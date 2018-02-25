Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Львові правоохоронці затримали рецидивіста, причетного до розбійного нападу

25.02.2018 11:33

Як встановили працівники Личаківського відділу поліції, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

 До поліцейських 23 лютого за допомогою звернулась 21-річна львів’янка, працівниця офісу, розташованого в одному з будинків по вулиці Зеленій. Дівчина повідомила, що близько 16.45 в офіс увійшов чоловік та, погрожуючи їй ножем, заволодів ноутбуком та двома мобільними телефонами.

Як встановили працівники карного розшуку Личаківського відділу поліції, до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Житомирської області, раніше судимий за розбій. З літку минулого року, після відбування покарання, він проживав у Львові.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...