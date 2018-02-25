У Львові правоохоронці затримали рецидивіста, причетного до розбійного нападу

Як встановили працівники Личаківського відділу поліції, зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

До поліцейських 23 лютого за допомогою звернулась 21-річна львів’янка, працівниця офісу, розташованого в одному з будинків по вулиці Зеленій. Дівчина повідомила, що близько 16.45 в офіс увійшов чоловік та, погрожуючи їй ножем, заволодів ноутбуком та двома мобільними телефонами.

Як встановили працівники карного розшуку Личаківського відділу поліції, до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Житомирської області, раніше судимий за розбій. З літку минулого року, після відбування покарання, він проживав у Львові.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області