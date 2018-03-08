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«Горбатых», по-китайски, могила исправит? В Киеве очередной чинуша попался на взятке в 330 тысяч

08.03.2018 00:48

В Киеве руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест" был задержан в момент получения взятки в 330 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Фото: Национальная полиция Украины

"Директора ГП КОГА "Киевоблстройинвеста" задержали с поличным во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что руководитель госпредприятия требовал от строительной компании "откат" в 12 200 долларов за "решение вопроса" о перечислении денег за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. // Сегодня

 

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