«Горбатых», по-китайски, могила исправит? В Киеве очередной чинуша попался на взятке в 330 тысяч

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В Киеве руководитель государственного предприятия "Киевоблстройинвест" был задержан в момент получения взятки в 330 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Директора ГП КОГА "Киевоблстройинвеста" задержали с поличным во время получения всей суммы неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что руководитель госпредприятия требовал от строительной компании "откат" в 12 200 долларов за "решение вопроса" о перечислении денег за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области.
Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении и решают вопрос об избрании ему меры пресечения. // Сегодня
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