Порошенко: цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

Президент Петр Порошенко убежден, что цены на электроэнергию для населения не должны повышаться. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, трансляцию вел "112 Украина".

"Ключевая позиция, на которой я настаиваю, - да, надо вводить европейские нормы, да, надо выполнять те обязательства, которые мы брали в Соглашении об ассоциации. Но украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти. Цены для населения должны быть повышены в результате этих реформ. Я сомневаюсь, что в апреле, по крайней мере мне об этом ничего не известно, эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф, - ред.) будет внедрена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и, возможно, парламента", - отметил он.

Также, по его словам, в Украине на сегодняшний день не создан рынок электроэнергии.

"У нас на сегодняшний день этого рынка нет. У нас есть введенный в начале двухтысячных механизм распределения средств, когда все забирают средства и промышленности, и у населения и распределяют их по какому-то не очень прозрачному принципу", - сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо принять закон, который введет в ближайшее время прозрачную и эффективную конкуренцию на энергетическом рынке.

"Кто дешевле предложит, тот выиграет и продаст. Кто будет держать высокую цену, должен уйти с рынка. Это - принцип, по которому работают все без исключения страны ЕС. Поэтому быть против этого - для меня очень странно, потому что это принцип, который ликвидирует монополизацию на рынке", - подчеркнул он.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий выступает за пересмотр методики формирования стимулирующих тарифов (RAB-регулирование) для облэнерго. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров не поддерживает вариант RAB-регулирования энергоснабжающих компаний, который был предложен Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).