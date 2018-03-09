В Одесской области обнаружили повешенным пятиклассника

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В Килийском районе Одесской области повесился пятиклассник.
Как сообщил УНИАН председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, ЧП произошло в селе Шевченково.
По его данным, мальчик утром ушел поздравить родственников с 8 марта, вернулся в 14.00. Увидев, что сын сильно испачкался, мать его отругала, затем ушла на работу. Когда вернулась домой, обнаружила сына повешенным в хозяйственной постройке, расположенной во дворе.
«Это благополучная, полная семья, хороший мальчик... И родители, и дети характеризуются исключительно с положительной стороны. Учителя говорят, что мама постоянно интересовалась успехами в учебе сына», - отметил Бойченко.
Во время ЧП отец ребенка находился на работе в Одессе, где также учится старшая дочь.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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