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В «Новой почте» после встречи с Луценко уверяют, что ГПУ не обнаружила нарушений во время обысков

20.03.2018 00:38

Генеральная прокуратура во время обысков "Новой Почты" не выявила нарушений. Это подтвердил и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены", - говорится в сообщении.

В "Новой почте" уверяют, что ГПУ не обнаружила нарушений во время обысков

Кроме того, в сообщении отмечается, что юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

В то же время, в компании добавили, что во время встречи "Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".

Напомним, 19 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым.

Луценко рассказал, что ознакомил Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, уточнил он, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.

Также, отметил Генпрокурор, следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов при денежных переводах.

Напомним, 16 марта ГПУ проводила обыски в помещениях "Новой почты" в четырех городах Украины. // УНН

 

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