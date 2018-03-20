Зам главного военного прокурора обзавелся делом из-за незадекларированного имущества сожительницы

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба САП.
"Уголовное производство зарегистрировано. Проводится расследование", - сообщил спикер САП Ярослав Гордиевич.
Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро.
В то же время, как сообщил источник в САП, Борзых также подозревают в декларировании недостоверной информации.
Производство открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Декларация Борзых засекречена.
Однако, по словам собеседника агентства, в ней не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы.
Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью 300 000 гривен.
В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.
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