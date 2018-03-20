Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Россия и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по правам человека в Сирии

20.03.2018 01:31

Представитель РФ в ООН сообщил, что обсуждение соблюдения прав человека в Сирии не было утверждено в повестке Совбеза

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

фото AFP

За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств, четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, еще три государства воздержались.

Как отметил заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин, оснований для данного заседания нет, поскольку права человека являются предметом повестки дня не Совбеза ООН, а Совета по правам человека.

"Пункт повестки дня не был утвержден, поскольку не получил необходимое число голосов", — заявил председательствующий в СБ. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...