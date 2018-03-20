Россия и Китай заблокировали созыв Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Представитель РФ в ООН сообщил, что обсуждение соблюдения прав человека в Сирии не было утверждено в повестке Совбеза

Представители России и Китая заблокировали проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросам соблюдения прав человека в Сирии.

За включение соответствующей темы в повестку дня выступили восемь государств, четыре, включая Россию и Китай, проголосовали против, еще три государства воздержались.

Как отметил заместитель постоянного представителя России Геннадий Кузьмин, оснований для данного заседания нет, поскольку права человека являются предметом повестки дня не Совбеза ООН, а Совета по правам человека.

"Пункт повестки дня не был утвержден, поскольку не получил необходимое число голосов", — заявил председательствующий в СБ. // Сегодня