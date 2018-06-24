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Поліцейські Краматорська затримали двох учасників незаконних збройних формувань

24.06.2018 02:32

Місцеві мешканці в 2014 році несли службу на блокпостах терористів за продукти і сигарети. Екс-найманцям загрожує до 8 років позбавлення волі.

Співробітники Краматорського відділу поліції продовжують виявляти та притягувати до відповідальності осіб, які своїми діями сприяли військовій агресії та захопленню українських міст бойовиками.

поліція

Завдяки співпраці з небайдужими громадянами цього тижня правоохоронці викрили ще двох учасників незаконних збройних формувань, які допомагали російським найманцям.

Навесні 2014 року, дізнавшись, що бойовики приймають у свої лави всіх бажаючих, чоловіки вступили в НЗФ. Заради обіцяних продуктів харчування та цигарок 31-річний найманець пішов служити на блокпост всередині міста, а інший, 32-річний чоловік, допомагав «фільтрувати» транспорт на виїзді з міста у бік Слов’янська.

Незважаючи на те, що з моменту злочину минуло 4 роки, поліцейські зібрали докази їх протиправної діяльності.

Наразі затримані співпрацюють зі слідством та надають свідчення. Відносно них відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України.

 

Краматорський відділ поліції
Донецької області

 

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