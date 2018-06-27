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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 26.06.2018

27.06.2018 09:56

 Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 26.06.2018

До Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 34-річна одеситка, яка повідомила, що біля її будинку невідомі молодики відібрали у неї сумку, в якій знаходилися мобільний телефон, банківські картки, документи та гроші. Вжитими заходами «по гарячих слідах» у скоєнні даного злочину було викрито двох жителів Саратського району 18 та 20 років, які надали правдиві свідчення. Хлопці затримані в порядку ст. 208 КПК України.

полиция

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 43-річний таксист, який повідомив, що на вулиці Академіка Заболотного з нього зірвали золотий ланцюжок. У ході проведення першочергових слідчих дій у скоєнні вказаного правопорушення правоохоронці викрили 22-річного громадянина Молдови, який надав правдиві свідчення. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 26-річний одесит, який повідомив, що із його автомобіля, припаркованого біля будинку, невідомий чоловік відкрито викрав акумулятор. «По гарячих слідах» правоохоронці викрили 24-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув награбоване.

До Малиновського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 28-річна одеситка, яка повідомила, що на розі вулиць Академіка Філатова та Гайдара хтось вкрав у неї гаманець з грошима та мобільним телефоном. Вжитими заходами «по гарячих слідах» у скоєнні даного злочину було викрито 36-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення та повернув вкрадене.

До Болградського відділення поліції Ізмаїльського відділу поліції із заявою звернулася 31-річна жителька м. Болград, яка повідомила, що хтось шляхом віджиму вхідних дверей проник до її будинку і викрав телевізор. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці викрили двох місцевих жителів 37 та 42 років, які надали правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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