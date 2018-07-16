Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 13-15 липня 2018 року

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулась 31-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Лузанівській невідомий чоловік вирвав у неї з рук мобільний телефон. Вжитими заходами правоохоронці викрили 39-річного громадянина іноземної держави.

З аналогічною заявою до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся 23-річний житель села Бритівка. Чоловік повідомив, що в м. Білгород-Дністровський невідомі особи відібрали у нього телефон. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 39-річного містянина та 35-річного жителя м. Ізмаїл, які надали правдиві свідчення. Зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Працівники Суворовського відділу поліції в м. Одеса викрили 41-річну одеситку, яка вкрала сумку з грошима 28-річного містянина, яку той ненадовго залишив біля парадної одного з будинків на вулиці Затонського.

ВК ГУНП в Одеській області