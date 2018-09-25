МВС посилює присутність своїх підрозділів в Одеській області

Таке рішення було прийнято сьогодні, 24 вересня, під час оперативної наради в Одесі під керівництвом Першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

З 25 числа в Одесі починається комплекс профілактичних заходів, а на вулиці міста та області вийдуть посилені патрулі поліції та гвардійці.

Він зазначив, що наразі для забезпечення публічного порядку у регіоні необхідна системна робота всіх підрозділів поліції.

«Має бути системність роботи. Це і оперативні служби, і кримінальний блок, більше уваги приділяти профілактичним превентивним заходам. Коли стається якась ситуація, так, ми збираємо кращі сили, починаємо бігти і показуємо гарні результати і розкриття. У цій роботі має бути системність та послідовність.. Аналіз та прогнозування ситуації, яка може скластися. Тут я бачу суттєві прорахунки, тому хочу щоб саме за цим напрямком ви організували роботу. Так, ми розкриваємо, але це виходить дуже нервово і ривками, а має бути налагоджена система», - сказав Сергій Яровий.

Перший заступник міністра зауважив, що важливо припинити будь-які спроби тиску, залякування і тим паче кримінальної розправи над патріотичними та громадськими організаціями Одещини.

«Це принципова спільна позиція міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та Генерального прокурора Юрія Луценка, які, до речі, на початку жовтня планують відвідати регіон», - заявив Сергій Яровий.

Перший заступник міністра наголосив, що окрім інших заходів, правоохоронці проконтролюють діяльність охоронних фірм.

«У разі, якщо вони були причетні до незаконних дій або рейдерських захоплень, вони будуть позбавлені ліцензії», - зазначив Сергій Яровий.

Перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін наголосив, що одеські слідчі оперативно відреагували на подію.

«Після збору інформації відразу було висунуто декілька версій події, наразі їх відпрацьовують слідчі. Вже є певні напрацювання, але поки їх не будемо розголошувати, щоб не нашкодити слідству. Ми залучимо до відпрацювання всі оперативні підрозділи кримінального блоку Національної поліції», - наголосив В’ячеслав Аброськін.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін зазначив, що слідство розглядає п’ять версій замаху на активіста, більшість з низ пов’язана з його професійною діяльністю.

Нагадаємо, 22 вересня в Одесі стався напад на громадського активіста Олега Михайлика. Він отримав вогнепальне поранення біля свого будинку.

Наразі він знаходиться в лікарні, його стан стабільно тяжкий.

Департамент комунікації МВС України