Страна халатностей: страшные трагедии России последних десяти лет

В воскресенье 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Пожар долго не удавалось потушить, а окончательные итоги трагедии не ясны до сих пор. В здании не сработала пожарная сигнализация, погибло не менее 64 человек.

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» вспомнил другие страшные трагедии России последних десяти лет и понял, что умереть из-за чужой халатности можно не только в шахте, но и просто на отдыхе, в ночном клубе или сразу в роддоме.

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В декабре 2016 около 150 жителей Иркутской области отравились «Боярышником», в составе которого был метанол. В общей сложности за эти дни от «Боярышника» умерло 76 человек. Власти ввели в Иркутске режим чрезвычайной ситуации. Уже к вечеру было известно, что погибло больше 50 человек, остальные употребившие находились в больницах в тяжёлом состоянии. В городе были обнаружены более ста точек, где продавался «Боярышник», и нелегальный склад по его производству.

Через несколько дней глава Роспотребнадзора по указанию Владимира Путина запретила продажу «Боярышника» и другой непищевой спиртосодержащей продукции (кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей). Этой осенью запрет на продажу «Боярышника» сняли. Сейчас он свободно продаётся. Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2017 года от отравления алкоголем по России умерло почти 5000 человек.

Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц). По подозрениям в производстве, распространении и хранении задержали 31 человека. Замглаву иркутского управления Роспотребнадзора и замминистра имущественных отношений региона на время отстранили от должностей, но сейчас они работают на прежних местах. Обвинения с них сняты. Следственный комитет также подозревал в халатности полицейского, который «не организовал работу участковых надлежащим образом», но он также был освобождён из-под стражи. Первый приговор по этому делу был вынесен чуть меньше месяца назад. Владелицу торгового павильона и продавца приговорили к четырём и трём годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Семь младенцев погибли в первую неделю 2012 года в детской клинической больнице в Нальчике. Они были подключены к аппаратам искусственного дыхания. Их матери связывали смерти с неоднократным отключением электричества в реанимационном отделении. Врачи говорили, что не смогли сразу запустить автономный генератор 1980 года выпуска и были вынуждены подавать младенцам кислород в ручном режиме. Городские службы не предупреждали их об отключении света.

Статья об этом вышла в местном издании «Газета Юга». После публикации Следственный комитет начал проверку. Спустя сутки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Обвинение запросило для заведующей отделением Арины Хакуловой два года ограничения свободы. Суд оправдал её. Глава республики посетил больницу и подарил реанимации несколько инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных.

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6–7 июля 2012 года в Краснодарском крае шли проливные дожди, за сутки выпала пятимесячная норма осадков. Сильнее всего пострадал город Крымск: из переполненной горной реки Адагум через город прошла семиметровая волна, затопив полгорода. В городе не сработала система оповещения, из 60 тысяч жителей Крымска оповещение о чрезвычайной ситуации получили только 52 человека. «А вы что думаете, дорогие мои, если бы сегодня даже в 22 часа, с перерывом до трёх, до часу ночи, нужно было каждого обойти? Это невозможно. Какими силами? И вы бы что, встали и ушли, так сказать, из дому?» — заявлял после губернатор края Александр Ткачёв. В результате трагедии в Краснодарском крае погиб 171 человек, пострадало более 34 тысяч.

За каждого погибшего родственника государство выплатило по два миллиона рублей, за причинённый в результате наводнения ущерб здоровью — от 200 до 400 тысяч рублей. Потерявшим дома либо предоставлялось новое жильё, либо выдавались сертификаты на покупку недвижимости. Руководство края обещало защитить Крымск от возможных повторений трагедии, восстановление города брал на личный контроль президент России Владимир Путин.

За халатность (статья 293 УК РФ) были осуждены глава Крымского района, мэр Крымска, заместитель руководителя районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и глава Нижнебаканского сельского поселения. Сроки разнились от шести лет колонии-поселения до трех с половиной лет условно с запретом на занятие государственных должностей на три года.

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В марте 2015 года загорелся торговый центр «Адмирал» в Казани. Причиной пожара стали работы на крыше одной из пристроек к торговому центру. Внутри торгового центра грубо нарушались правила пожарной безопасности, в частности внутри были надстроены металлические антресоли, которые сразу после начала пожара завалились внутрь, перекрыв людям выход. Погибло 17 человек, двое пропали без вести, более 70 пострадали.

В Татарстане был объявлен однодневный траур. Семьям погибших было выплачено по одному миллиону рублей, пострадавшие получили от 200 до 400 тысяч рублей. После пожара по всей стране были проведены проверки торговых центров и мест массового скопления людей. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие противодымной вентиляции, недостаточная оборудованность системами пожаротушения и оповещения, пожарной сигнализацией.

На настоящий момент Следственный комитет предъявил обвинения двенадцати лицам. Директор компании-арендатора, два его заместителя, а также директор компании-владельца торгового центра обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (219 статья УК РФ), а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 статья УК РФ). Начальник межрайонного отдела судебных приставов, пристав-исполнитель и два специалиста Госстройнадзора обвиняются в халатности (293 статья УК РФ). Трое работавших в тот вечер на крыше пристройки газовыми горелками обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ (216 статья УК РФ).

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Пермский клуб «Хромая лошадь» загорелся в ночь с пятницы на субботу 5 декабря 2009 года. В тот день отмечалось восьмилетие клуба, на праздник пришло около трёхсот человек. Пожар был вызван неосторожным применением пиротехники, само здание было построено с отделкой из легковоспламеняющегося материала и с затрудненными путями эвакуации. Погибли 156 человек, ещё 78 пострадали.

В Пермском крае были объявлены три дня траура, на 7 декабря был назначен общероссийский траурный день. По всей страны прошли проверки ночных клубов, кафе, точек общественного питания. Аналогичные «Хромой лошади» нарушения были выявлены в большинстве из них. В Пермском крае было запрещено использование салютов и пиротехники даже во время праздников.

Соучредитель клуба, арт-директор и исполнительный директор были обвинены по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они приговорены к девяти годам десяти месяцам, шести годам и четырём годам колонии-поселения соответственно. Организаторы пиротехнического шоу, отец и сын, получили пять лет и четыре года десять месяцев за нарушение правил использования пиротехнических изделий (218 статья УК РФ). Двое инспекторов пожарного надзора приговорены к пяти и четырём годам колонии-поселения за халатность (статья 293 УК РФ). Бывший глава пожарного надзора Пермского края был освобожден от тюремного заключения и оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями (285 статья УК РФ).

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Теплоход «Булгария», совершавший круиз летом 2011 года, затонул в Волге вместе с более чем ста находившимися на борту. Судно шло под ливнем с грозой, дул сильный ветер. Экипаж перед отправлением не задраил иллюминаторы — на повороте в них залилась вода, и корабль очень быстро ушёл под воду. Из 201 человека, которые были на борту, спастись удалось 79. Два судна проплыли мимо плотов с пострадавшими. Тела с «Булгарии» доставали ещё несколько дней.

Спустя два дня был объявлен день общенационального траура. Крушение стало причиной начала массовых проверок речного флота. Был принят закон об обязательном страховании ответственности перевозчика.

Гибель теплохода «Булгария»: «...Теперь крепитесь вы и слушайте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении выжившего помощника капитана теплохода, субарендатора теплохода, эксперта, выдавшего разрешение на эксплуатацию теплохода, капитанов кораблей, которые проплыли мимо, а также начальника отдела Ространснадзора и инспектора Ространснадзора. Помощника капитана приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима, субарендатора судна — к одиннадцати, начальника отдела Ространснадзора — к шести и его подчинённого — к пяти.

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18 июня 2016 года в шторм на карельском озере Сямозеро попала группа детей с несколькими инструкторами. Количество отдыхавших в местном лагере детей превышало разрешённое на 70 человек, из-за этого руководство отправляло их на маршруты. 47 детей с четырьмя инструкторами вышли в поход на двух каноэ и рафте. В результате поднявшегося сильного ветра лодки перевернулись, 14 детей погибли, остальным удалось добраться до берега и спастись.

В Карелии и Москве был объявлен один день траура. Парк-отель «Сямозеро», в котором отдыхали дети, был закрыт. Участников спасательной операции наградили грамотами и медалями. С 1 января 2017 года в России был принят закон, устанавливающий единые требования к организации детского отдыха в стране. Родителям погибших детей было выплачено по одному миллиону рублей.

Уголовное дело по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 125 УК РФ (оставление в опасности) было возбуждено в отношении директора, начальника и инструктора лагеря. По статье 293 УК РФ (халатность) была осуждена фельдшер районной больницы, которая не поверила звонку тонущих людей, решив, что это розыгрыш. Она была приговорена к трём годам колонии-поселения. По той же статье ждёт суда бывший руководитель карельского Роспотребнадзора.

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Два взрыва на шахте Распадская в Кемеровской области произошли в мае 2010 года. Экспертная комиссия назвала причинами аварии нарушение пылевого режимы шахты, отсутствие контроля за признаками самонагревания угля, неустойчивость электроснабжения и неисполнение предписанных профилактических мероприятий. В результате трагедии погиб 91 человек, ещё 99 были признаны пострадавшими.

В Кемеровской области был объявлен один день траура, общероссийский траур не объявлялся. Ростехнадзор провёл внеплановые проверки всех российских шахт. Губернатор области Аман Тулеев пообещал, что семьям погибших будет выплачено более двух миллионов рублей, предоставлено жильё и погашены кредиты. Восемь работников шахты за самоотверженность и высокий профессионализм при проведении спасательных работ были награждены орденом Мужества, пятеро из них — посмертно.

Следственный комитет предъявил обвинения директору управляющей компании и его заместителю, а также главному инженеру, начальникам служб профилактики и безопасности, начальнику смены и командиру горноспасательного отряда по статье 217 УК РФ (нарушение техники безопасности на взрывоопасных объектах). Обвинение по статье 293 УК РФ (халатность) было предъявлено инспектору Ростехнадзора по Кемеровской области. Дело было передано в суд в 2016 году, процесс несколько раз откладывался из-за болезни подсудимых.

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Крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю российского метрополитена случилась утром 15 июля 2014 года. На перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона поезда сошли с рельсов. Пострадало около двухсот человек, 24 из них скончались. Версию теракта исключили. На перегоне была неправильно зафиксирована стрелка. Проволока порвалась — и головной вагон на скорости более 70 километров в час врезался в стену, а в него уже влетели остальные вагоны.

На следующий день в Москве был объявлен траур. Следственный комитет заявил о фактическом «сращивании» ряда лиц из числа руководителей московского метро с представителями коммерческих строительных организаций «с целью извлечения личной выгоды вопреки безопасности пассажиров». Неделю спустя был отправлен в отставку начальник московского метро Иван Беседин. Через полгода он был назначен начальником департамента управления транспортно-логистическим бизнес-блоком РЖД.

Обвинения были предъявлены десяти лицам. Среди них было два монтёра дистанции, старший дорожный мастер и его помощник, начальник дистанции и его заместитель, а также начальник службы путей метрополитена и его заместитель. Виновными признали тех, кто выполнял работы по устройству стрелки, и тех, кто контролировал их работу на этой дистанции. Трое получили по пять с половиной лет колонии и один — шесть лет.

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В пожаре в психоневрологическом диспансере в Новгородской области в 2013 году сгорели 37 человек. Один из больных поджёг себя и свою кровать. Спастись удалось менее чем половине корпуса — около двух десятков больных были частично или полностью парализованы. Их пыталась спасти медсестра, но в результате она тоже сгорела. Владимир Путин посмертно наградил её орденом Мужества.

Интернат планировали закрыть к 2014 году «из-за низкой противопожарной устойчивости». Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3. ст. 293 УК РФ (халатность). Директор интерната был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, а главный инженер учреждения — к четырём годам колонии-поселения. Уже через полгода последний вышел по амнистии.

Текст: Нина Абросимова, Артём Шур; «Батенька, да вы трансформер»