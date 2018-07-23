За беспорядками в Македонии стоит российский бизнесмен награжденный Путиным

Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди. Бизнесмен родился в Грузии, сейчас живёт в Греции, но большую часть жизни провёл в России, где был депутатом парламента и членом правящей партии «Единая Россия».

Перевод статьи Саски Цветковской для Organized Crime and Corruption Reporting Project о том, как российско-греческий бизнесмен пытался вбить клин в налаживающиеся отношения Греции и Македонии.

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Македонский премьер-министр обвинил «греческого бизнесмена», симпатизирующего интересам России, в разжигании беспорядков вокруг темы изменения названия страны. Которое, если всё выгорит, позволит стране наконец-то присоединиться к НАТО.

Документы министерства внутренних дел, оказавшиеся в распоряжении македонской Лаборатории расследовательной журналистики, партнёра Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), позволяют понять, кто стоял, как минимум, за некоторыми проплаченными провокациями. Не менее 300 тысяч евро на счёт противников переименования поступило от Ивана Саввиди — российского миллионера, живущего в Греции, бывшего депутата Госдумы РФ.

Иван Саввиди

Эти проплаты поступили десятку македонских политиков из самых разных партий, членам недавно созданных радикально националистических организаций и футбольным хулиганам клуба «Вардар», принявших участие в недавних беспорядках.

Почти тридцать лет формальное название Македонии — Бывшая Югославская Республика Македония (FYROM) — было основанием для дипломатического конфликта между страной и её соседом, Грецией. Афины выступали против названия страны просто Македонией, полагая, что это будет своеобразной претензией на северную провинцию самой Греции, носящую такое же название.

Спор приобрёл столь серьёзный оборот, что постоянные возражения Греции заблокировали вступление Македонии в НАТО.

Ситуация переломилась в прошлом месяце, когда обе страны согласились с тем, что Бывшая Югославская Республика Македония может сменить имя на Северную Македонию.

Премьер Зоран Заев в парламенте

Соглашение завершило долгий спор и открыло Македонии двери в НАТО. И действительно — вскоре после принятия такого решения Македония получила формальное приглашение присоединиться к альянсу. Македонский парламент ратифицировал соглашение, но президент страны Георге Иванов дважды отказывался подписать закон. Правительство рассчитывает, что новое название будет одобрено на референдуме в конце сентября. Потребуется также подтверждение его результатов парламентом.

Президент Георге Иванов заблокировал переименование страны

А пока что улицы заполонили противники переименования.

Полиция сталкивается с протестующими в центре Скопье, столицы Республики Македонии. Фото: Роберт Атасановский

На следующий день после подписания соглашения между Македонией и Грецией протестующие кричали «Македония для Македонии!» на улицах столицы страны Скопье. Толпа примерно в полторы тысячи человек требовала отставки прозападного премьер-министра Зорана Заева. В здание парламента прилетел коктейль Молотова, но не нанёс ущерба. Было арестовано двадцать шесть человек.

И вот теперь оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди. Бизнесмен родился в Грузии, сейчас живёт в Греции, но большую часть жизни провёл в России, где был депутатом парламента и членом правящей партии «Единая Россия».

Верный член партии

И что же Саввиди обсуждал с Вселенским патриархом?

Москва противодействует расширению НАТО и использует разные виды мягкой силы, чтобы предотвратить вхождение европейских стран в Альянс.

Вместе с тем, Россия была причастна и к протестам в Греции, касающимся изменения названии Македонии.

На прошлой неделе Греция объявила о высылке двух российских дипломатов, которые платили противникам соглашения и провоцировали выступления против него. Афины также закрыли въезд в страну для ещё двух дипломатов.

Москва отвергла обвинения и назвала шаги Афин необоснованными. Хизер Нойерт, спикер Госдепартамента США, написала в Твиттер, что США поддерживают Грецию в её попытках защитить свой суверенитет. «Россия должна отказаться от дестабилизирующего поведения», — написала она.

Родившийся в Грузии Саввиди, также известный как Саввидис, заработал своё состояние на приватизации того, что впоследствии стало крупнейшей в России табачной компанией. Он один из богатейших бизнесменов в России с предполагаемым капиталом в 2 миллиарда долларов США. После переезда в Грецию в середине нулевых он приобрёл футбольный клуб ПАОК и ряд медиаактивов. Его бизнес-империя доминирует во втором по размере городе страны — Фессалониках.

Документы, обнаруженные репортёрами, показывают, что Саввиди перевёл средства в Македонию серией платежей. Некоторые из них были проведены наличными и перенесены через границу вручную, но использовались и другие способы. Источники в полиции на правах анонимности заявили, что продолжается как расследование переводов, так и отдельное расследование касательно деловой активности, которая, возможно, подрывает мир и безопасность в регионе.

Репортёры Лаборатории расследовательной журналистики подтвердили переводы бизнесмена ряду частных лиц и финансовых институций.

Среди получателей денег — группа футбольных хулиганов, аффилированная с Комити, фан-клубом команды «Вардар». Эти же люди принимали участие в жестоких протестах в Скопье. Десять из них были арестованы. Один из хулиганов, участвовавших в беспорядках, подтвердил журналистам, что группа получала наличные от Саввиди. Документы также свидетельствуют, что часть участников группы была не согласна с практикой получения таких платежей.

Комити известны связями с политиками, включая партию ВМРО-ДПМНЕ. Этот фан-клуб и в прошлом привлекался к акциям, связанным с политическим насилием.

Сам футбольный клуб «Вардар» принадлежит российскому миллионеру Сергею Самсоненко, который, как и Саввиди, жил в российском Ростове. А сейчас он живёт в Скопье и является почётным консулом России в македонском городе Битоле.

Бывший лидер Комити Александр «Зути» Колевский на прошлой неделе не смог въехать в Грецию, будучи объявленным персоной нон грата как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности и международных отношений Греции». Об этом свидетельствуют греческие документы, оказавшиеся в распоряжении Лаборатории расследовательной журналистики.

На запрос журналистов Колевский ответил «Я не представляю угрозы безопасности. Всё, что я делаю, я делаю из любви к родине. Я не получал никаких денег, я — честный фанат Вардара».

Саввиди на момент публикации не ответил на запрос репортёров.

Полицейское расследование продолжается.