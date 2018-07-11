Казнь Сьяко Асахара: 14 лет в ожидании исполнения смертельного приговора

9 июля в Японии кремировали тело основателя секты “Аум Синрикё” Тизуо Мацумото, известного под именем Сьяко Асахара, которого 6 июля вместе с шестью его подельниками казнили через повешение. Как сообщается, власти планировали казнить одновременно всех 13 приговоренных к смертной казни по делу “Аум Синрикё”, но отказалась из-за критики со стороны мирового сообщества. Поэтому еще шестеро других членов секты еще ждут своей участи.

Одновременная казнь семерых виновников смертельного отравления зарином в токийском метро, стала самой массовой в современной истории Японии. А как в мировом масштабе?

Напомним, что 63-летнего Асахару и его сообщников по культу Токийский окружной суд признал виновными в организации газовых атак в Токио. Тогда, в марте 1995 года сектанты распылили нервно-паралитический газ зарин в токийском метро в час пик. Погибли 13 человек, еще 5800 пострадали, в отдельных случаях – на всю жизнь. Смертный приговор Асахарі вынесли еще в 2004 году.

Поэтому в издании Укринформ попытался выяснить следующее:

Почему так долго тянули с исполнением приговора для членов “Аум Синрикё”? 14 лет ожидания между вынесением и исполнением приговора: это “рекорд” в мире? Одновременная казнь сразу семерых людей — это беспрецедентно? Где, сколько, за что и какие страны «лидируют» по смертным приговорам на планете?

Каждый новый день для японского “смертника” как последний

В Японии, как и во многих странах мира, смертные приговоры не исполняются, пока в отношении всех обвиняемых и соучастников преступления не принято окончательное решение, а приговор не пройдет все апелляционные инстанции. В январе этого года одному из осужденных членов “Аум Синрикё” суд отказал в апелляции, это стало последней точкой во всех делах секты. Весной осужденных распределили по разным тюрьмам страны, что означает подготовку к приведению смертных приговоров в исполнение. А далее – осужденных ожидала смертная казнь, которая проводится в Японии единственным способом — через повешение.

Как это происходит?

До исполнения приговора осужденный находится в одиночной камере. День казни хранят в секрете от осужденного и его родственников. То есть заключенный может узнать об исполнении смертельного приговора утром назначенного дня, а его родственники – уже после.

На фото: комната, где происходит казнь

Перед смертью заключенный имеет право на последнюю трапезу и беседу со священником. А дальше – ему завязывают глаза, ведут в комнату с люком в полу (это место на фото отмечено красными линиями), затягивают петлю на шее... Люк под ногами открывается из соседней комнаты: три кнопки на стене одновременно нажимают три человека, чтобы они не знали, кто именно нажал ту самую. Падение казненного с высоты, как считается, приводит к скорой его смерти.

Почти полвека в ожидании казни

Смертный приговор лидеру японской секты «Аум Синрикё» вынесли еще в 2004 году. То есть, его выполнения он ждал 14 лет. Это не мало, но, как выяснилось, и слишком много в мировых масштабах. По информации журнала Economist, средний показатель ожидания от вынесения до исполнения смертного приговора в странах, где она еще есть, составляет в настоящее время 16,5 года. Логично напрашивается вопрос: а кто же “рекордсмен”? Однозначного ответа нет — статистики тоже не ведется (ну, по крайней мере, мы искали, но не нашли).

Впрочем, исследуя этот вопрос, натолкнулись на несколько случаев, которые выделяются в международной судебной практике.

Американский серийный убийца Джон Гейси по прозвищу “убийца-клоун”

Первый касается американского серийного убийцы Джона Гейси по прозвищу “убийца-клоун” (прообраза персонажа книги Стивена Кинга “Оно”. - Ред.). В 1980 году его приговорили к 12 казням и 21 пожизненному сроку. В течение 1972-1978 лет Гейси изнасиловал и убил 33 молодых людей, в том числе нескольких мальчиков. Однако исполнения приговора он ждал меньше «среднего», те же 14 лет. В 1994 году Гейси был казнен путем смертельной инъекции.

Ивао Хакамада, бывший японский боксер-профессионал в полулегком весе

Второй — история с почти полувековым ожиданием казни, которую... отменили. В той же Японии в конце 60-х годов боксера-профессионала в супертяжелом весе Ивао Хакамаду, который в свободное от бокса время работал на заводе, приговорили к смертной казни через повешение за убийство своего начальника, его жены и двух детей. Хакамада ждал целых 46 лет: 12 лет в следственном изоляторе, а потом еще 34 года – в камере смертников. В марте 2014 года суд признал, что его ДНК не совпадает с генетическим материалом крови, обнаруженной на месте преступления, и освободил 78-летнего мужчину. Сейчас Ивао Хакамаде 82 года.

Третий — про естественную смерть до исполнения смертельного приговора. Американец Гарри Альворда, которого приговорили к смертной казни за убийство трех женщин, 40 лет ждал исполнения приговора. В 1998 году суд отклонил последнюю апелляцию, а в 2013 году, так и не дождавшись казни, Альворд умер от опухоли головного мозга.

Одновременная казнь сразу семерых. Это беспрецедентно?

Для Японии одновременная казнь семерых осужденных членов “Аум Синрике” стала самой массовой с 1911 года, когда 11 человек повесили по обвинению в заговоре против императора. Но это только для Японии. Ведь, к примеру, в 2008 году в центральной тюрьме иранской столицы Тегерана одновременно повесили 29 человек. Об этом сообщает ТСН. Большинство из них были осуждены за совершение различных тяжких преступлений, в том числе за вооруженный разбой, распространение наркотиков, убийства.

В 2016 году в Саудовской Аравии одновременно казнили 47 человек за участие в терактах, совершенных “Аль-Каидой” в 2003-2006 годах

В 2016 году в Саудовской Аравии одновременно казнили 47 человек. Как сообщает портал Alarabiya.net, большинство казненных участвовали в терактах, совершенных “Аль-Каидой” в 2003-2006 годах. А теперь – о “совсем свежих” случаях. В 2017 году в Иордании одновременно повесили 15 человек за терроризм. Как сообщала газета The Guardian — это была "самая массовая казнь в современной истории страны”. В конце прошлой недели – 7 июля 2018 года – в СМИ появилось очередное сообщение из Ирана: за нападения в 2017 году на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране одновременно казнили восьмерых человек. Как передает “Радио Свобода”, судебная власть Ирана заявила, что восемь человек сотрудничали с теми, кто совершал смертельные нападения, предоставили им оружие и финансовую поддержку. Впрочем, когда именно произошли казни – неизвестно, отметило издание.

Смертные приговоры в XXI веке: где, сколько и за что?

Проведение казни – крайне сложный и противоречивый процесс. Впрочем, с каждым годом в мире наблюдается устойчивая тенденция к отказу от применения смертной казни. В докладе Amnesty International отмечается, что после рекордного 2015 года (1634 казни) в 2016-2017 годах было зафиксировано 1032 и 993, соответственно, таких случая в 23 странах (цифры не учитывают тысячи казней, проведенных в Китае, где эти данные остаются государственной тайной). Наибольшее количество смертных приговоров за 2017 год вынесли: Нигерия – 621, Египет – 402, Бангладеш – 273, Шри-Ланка – 218, Пакистан – 200, Индия – 109, Замбия – 94.

Amnesty International

Правозащитники сообщают, что, помимо совершения наиболее тяжких преступлений, в 2017 году смертные приговоры выносились и приводились в исполнение за преступления, связанные с наркотиками (15 стран), коррупцию (Вьетнам, Китай), раскопки исторических культурных объектов и перепродажу культурных ценностей (Китай), применение огнестрельного оружия (Малайзия), колдовство, магию и "прелюбодеяние" (Саудовская Аравия), похищение (Ирак), похищение и пытки (Саудовская Аравия), изнасилование (Саудовская Аравия), а также "богохульство" или "оскорбление пророка ислама" (Иран, Пакистан). А в Иране, Ливане, Пакистане, Палестине (в секторе Газа), Саудовской Аравии и Северной Корее высшая мера наказания назначалась за разного рода "государственную измену", "шпионаж", "высказывание сомнений в политике руководства", "участие в беспокрядках и терроризме" и другие "преступления против государства" (независимо от того, они приводили к гибели людей).

Также в докладе упоминается и положительная тенденция. Например, семь стран, которые выносили смертельные приговоры в 2016 году, в 2017 году не вынесли ни одного – это Барбадос, Казахстан, Либерия, Малави, Нигер, Папуа–Новая Гвинея и Эфиопия. А такие страны как Гвинея и Монголия в 2017 году вообще отменили смертную казнь. Определенный шаг к сокращению числа смертных приговоров сделала Гватемала, где решено применять смертную казнь только за общеуголовные преступления (кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничества и вымогательства), Кения, где отменили обязательную смертную казнь за убийство, а также Буркина-Фасо и Чад - там приняли новые законы и рассмотрели ряд законопроектов, предусматривающих отмену этого наказания.

Кстати, в Amnesty International приводят красноречивую цифру и о заключенных во всем мире, ожидающих приведения в исполнение смертных приговоров: по состоянию на конец 2017 года их насчитывалось по меньшей мере 21 919 человек.

Автор: Мирослав Лискович, по информации СМИ, Укринформ

