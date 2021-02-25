«На военную силу должен быть военный отпор». 10 фактов ГУР об оккупации Крыма
Журналисты проекта Радіо Свобода Крым.Реалии эксклюзивно пообщались с Вадимом Скибицким – представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Как Кремль использовал военные учения «Запад-2013» для оккупации полуострова? И как с оккупацией Крыма связана зимняя Олимпиада-2014 в Сочи? Как российские военные, переодетые в гражданскую одежду, помогали «крымской самообороне» захватывать полуостров? Как Главное разведуправление (ГРУ) России испытывало там ЧВК «Вагнер» и другие частные военные компании? Оккупация Крыма – это блестящая операция Владимира Путина или слабость Украины в 2014 году?
1. Когда началась российская оккупация украинского Крыма?
«Если говорить с военной точки зрения, то, по сути, это с 20-22 февраля 2014 года, когда Россия начала агрессивные действия и в дальнейшем начала оккупацию Крымского полуострова. По сути, можно говорить, что именно 23 февраля, когда уже система управления Южного военного округа Вооруженных сил РФ, группировка в Крыму, они были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались тогда для усиления Черноморского флота России, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым. Именно 23 февраля с военной точки зрения ‒ это начало широкомасштабной оккупации Крымского полуострова».
2. Олимпиада-2014 в Сочи – прикрытие для разворачивания российских войск в Крыму
«В 2013 году была создана российская группировка, обеспечивающая проведение зимних Олимпийских игр. И именно в этот период проводились активные мероприятия по подготовке к активной фазе этой Олимпиады. Отрабатывалось очень много вопросов, касающихся блокирования морской акватории, блокирования воздушного пространства, проведения различного рода разведывательных операций, причем воздушных, с привлечением большого количества как вертолетов, так и разного рода самолетов, в том числе разведывательной авиации, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Они именно под видом либо подготовки, либо тренировки осуществляли, в том числе уже в тот период, агрессивные разведывательные действия в отношении нашей страны».
3. «Запад-2013» – военные учения по захвату Крыма и Донбасса
«… В 2013 году были спланированы и проведены учения «Запад-2013» ‒ это широкомасштабные, стратегические командно-штабные учения союзного государства Россия-Беларусь, которые проводились, по сути, на территории Беларуси. Но, если мы в дальнейшем уже начали анализировать и увидели размещение первого, второго эшелона, резервов, ту конфигурацию войск, которая отрабатывалась именно на этих учениях, то потом именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас, уже с оккупацией Донбасса. Почему я так говорю?
Во-первых, тот сценарий, который был в 2013 году, действительно, он предусматривал, что на территории соседнего государства создаются незаконные вооруженные формирования, следует беспорядок, идет попытка захватить власть и, соответственно, начинаются боевые действия, а уже Россия и Беларусь как союзные государства, они заходят на эту территорию и, соответственно, устанавливают порядок. По сути, если мы говорим о востоке Украины в 2014 году, это было то же самое.
Это были незаконные формирования на первом этапе, которые были созданы в Луганской и Донецкой областях, это были батальонно-тактические группы Российской Федерации, которые затем уже зашли. Это были группировки войск противовоздушной обороны Российской Федерации, сначала развернутые на территории Российской Федерации, а потом зашедшие уже на территорию Украины. Таким образом, этот сценарий полностью был отработан еще в 2013 году».
4. Что докладывала украинская разведка о подготовке оккупации Крыма?
«На тот период (2013 год) не было четких признаков таких агрессивных действий или, тем более, оккупации Крыма. Но была активная боевая подготовка Черноморского флота России, морской пехоты, береговых войск, особенно морской пехоты, которая к тому времени уже отрабатывала усиление охраны объектов и даже их захват. В 2011-2012 годах было очень много инцидентов, связанных с самовольным захватом российской стороной нашего навигационного оборудования. Это были первые признаки того, что могут силовым путем забрать объекты, принадлежащие Украине.
Я уже не говорю о политической ситуации, о других вопросах, которые были связаны именно с сепаратизмом, с подготовкой военизированных групп на территории Крыма. Так как признаки были, например, 810 бригада морской пехоты на своих полигонах отрабатывает вопрос подготовки и оснащения незаконных вооруженных формирований на территории Крыма. Были отдельные подразделения 810 бригады, были переодетые в гражданскую форму, у нас есть подтверждение ‒ перехват переговоров начальника береговых войск Черноморского флота с начальником штаба 810 бригады, с командиром этой бригады, где есть четкие указания переодеть бригаду в гражданскую форму. Для того, чтобы осуществлять дальнейшие мероприятия».
«Если говорить о январе 2014 года, мы тогда докладывали об усилении всех объектов Черноморского флота, расположенных на территории Крыма. Например, в двадцатых числах января были усилены все аэродромные сети, все командные пункты, была усилена охрана и оборона всех объектов Черноморского флота именно за счет использования тех подразделений, которые базировались в Крыму.
Кроме того, уже в то время были признаки перемещения подразделений специального назначения России, выполнявших определенные функции на территории Крыма. Все это в то время прикрывалось Российской Федерацией двумя такими вопросами. Первый вопрос ‒ это подготовка и безопасность Олимпиады зимней, а второе ‒ это нестабильная обстановка, сложившаяся на территории Украины. Оно все подавалось под таким углом, что ситуация на территории Украины нестабильная, чтобы гарантировать безопасность военных объектов, Черноморского флота».
Из Тулы, Рязани, Кубинки воздушным путем перебрасывали десантников в Анапу, Ростов-на-Дону, а оттуда судами Черноморского флота в КрымВадим Скибицкий
«Если говорить о воздушно-десантных войсках: та самая Тула, Рязань, Кубинка (города дислокации российских спецназовцев), они по воздуху перебрасывали в Анапу, Ростов-на-Дону, как правило, воздушным путем, но на первом этапе это все было осуществлено за счет Черноморского флота, большими десантными кораблями. Это «Азов», «Фильченков», в то время находилось два больших корабля северо-балтийского флота именно в Черном море, они выполняли какую-то задачу и остались. Это скрытое перебрасывание обеспечивал Черноморский флот».
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5. Проект ГРУ «Вагнер» Россия отрабатывала в Крыму
«Сейчас очень популярен «Вагнер», хотя они сменили свое название на «Лига», но суть осталась та же. «Вагнер» ‒ это одна из первых частных военных компаний РФ, которая была создана на базе подразделения специального назначения. Тренировочная база и все, что связано с Молькино ‒ это район расположения бригады специального назначения. По сути, это проект ГРУ Российской Федерации, который непосредственно уже в 2014 году был испытан в Крыму. В дальнейшем в 2015 году этот проект плавно переместился в Сирию, где на первом этапе главную роль играли именно «Вагнер» и другие частные военные компании по обеспечению безопасности, а затем и по обеспечению ввода российского контингента на территорию Сирии. Так же это было отработано впервые на территории Крыма».
6. Диспозиция сил в Крыму в 2014 году
«Россия перебросила в Крым порядка 7 тысяч военнослужащих. На момент проведения «референдума», на момент так называемого присоединения Крыма к России это было 20 тысяч военнослужащих только в рамках Черноморского флота. Мы не считаем Национальную гвардию, ФСБ и другие силовые структуры России, они были тоже заведены в этот период на территорию Крыма.
Тогда мы говорим о 18 тысячах военнослужащих ВСУ, но это общее количество: боевых подразделений, обеспечения и других подразделений. И когда мы говорим о 7 тысячах военнослужащих Вооруженных сил России, то это обученные, подготовленные боевые подразделения, проводящие активные боевые действия. Это совершенно иной качественный состав ‒ группировки, заходившие на территорию Крыма. Поэтому там не просто надо одну цифру с другой сравнивать, а сравнивать и потенциал, и систему управления. Это такой сложный процесс. А не просто считать простые цифры, они не покажут полную картину, сложившуюся на тот период времени».
7. Оккупация Крыма – спланированная операция Кремля
«Российская Федерация именно во время захвата основных объектов, при штурме парламента, она в то время активно проводила разведывательную деятельность, проводила специальные разведывательные операции с привлечением Черноморского флота ‒ разведывательных кораблей, с привлечением разведывательных самолетов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, для того чтобы отслеживать, во-первых, реакцию Украины, вооруженных сил, реакцию НАТО и тех группировок и подразделений НАТО из смежных с нами стран. Прежде всего, например, Румынии, их реакцию на все те события, происходящие в Крыму.
Говорить о том, что все было бесконтрольно, ну, нет смысла. Почему? Потому что те признаки, разведывательные признаки, которые проявились на тот период, свидетельствовали о том, что все, что происходило, было под контролем, было четко спланировано и скоординировано, начиная от Генерального штаба Российской Федерации и заканчивая Южным военным округом Черноморского флота России.
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- Я как человек военный скажу так: «Военная сила должна получить военный отпор». Яркий пример ‒ это 2014-2015 годы на востоке страны. Была военная сила и был отпор, было противодействие, и мы их остановили. Ну вот и все, что касается именно противодействия, а с Российской Федерацией возможно говорить только силовым путем противодействия, именно для предупреждения и недопущения дальнейшей широкомасштабной агрессии, другого пути просто нет».
- 8. Милитаризация Крыма
- «В общем, милитаризация Крыма ‒ это вопрос, который касается не только Украины, он касается безопасности всего Черноморского региона. Во-первых, потенциал РФ в Черноморском регионе, он значительно вырос после оккупации Крыма. Во-вторых, в 2008 году Черноморский флот, если мы говорим, очень эффективно использовался в войне против Грузии. Сейчас Черноморский флот активно используется для обеспечения участия и военной деятельности РФ на территории Сирии, вообще присутствия в Средиземном море.
- И третье, это мощная база, за счет которой РФ может осуществлять и влияние, и военное влияние, и в том числе начать более широкомасштабные действия против стран нашего региона. Здесь я больше имею в виду Украину, Молдову, Грузию, они не являются членами НАТО, в отличие от Болгарии, Румынии, Турции, которые являются членами НАТО и находятся, так сказать, под зонтиком НАТО, статьи №5. Если говорить о количественных показателях РФ в Крыму, то они в некоторых случаях не просто увеличились вдвое, появились новые виды вооружения, военной техники, которых не было до этого даже во времена Советского Союза.
- Мы говорим прежде всего о носителе крылатых ракет типа «Калибр», дальность поражения которых ‒ 1500 километров, а, возможно, и больше. Мы говорим о береговых ракетных комплексах, сейчас 12 пусковых установок, которых тоже не было до аннексии и оккупации Крыма. Мы говорим об усилении воздушного компонента. Если до оккупации там было порядка 20 боевых самолетов, то сейчас их 100. Мы говорим также о развертывании новых соединенных частей, которые сейчас находятся на территории Крыма, и о планах даже увеличить их, возможно, создать более мощные группировки, именно для использования в широкомасштабных действиях. Также говорим об увеличении количества личного состава. Тогда было 12 500, сейчас 32 500. И в дальнейшем нарастить до 45 тысяч военнослужащих. Это все примеры той милитаризации полуострова, которую мы наблюдаем сейчас.
- Да, мы отслеживаем, так как необходимо говорить не только о военной составляющей, о Черноморском флоте, необходимо говорить и об инфраструктуре. Это восстановление всех аэродромов военных, это строительство новой станции, на замену той, что была со времен Советского Союза».
- 9. Ядерное оружие в Крыму
- «Ядерное оружие ‒ это вообще отдельный вопрос, который сопровождается и отслеживается не только разведкой Украины, всем разведывательным сообществом нашего государства, но и исследованиями наших партнеров. Почему? Потому что это угроза уже не только Черноморскому региону, а уже угроза более такого регионального, европейского характера. Прежде всего, за счет размещения тактического ядерного оружия, я уже говорил о системах «Калибр».
- Это могут быть авиационные бомбы, это могут быть морские торпеды, которые могут нести ядерный боезаряд. На сегодняшний день Российская Федерация изучила все возможности и состояние тех объектов, которые использовались во времена Советского Союза. Наибольший интерес они проявили к объекту «Феодосия 13», сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимы работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта».
- «Но на сегодняшний день Российская Федерация считает, что размещение, перемещение ядерного оружия на территорию Крымского полуострова проводить нецелесообразно и обеспечивается это базами, размещенными на территории Краснодарского края, Ростовской области, теми, которые находятся на территории Российской Федерации.
- Но этот вопрос, собственно размещения ядерного оружия, еще связан с носителями, то есть те объекты ‒ это подводные лодки, самолеты, боевые корабли, тот же самый крейсер «Москва» ‒ это те объекты, те средства, которые могут нести боевое ядерное оружие. Именно к ним приковано первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. Ну и не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма».
- 10. Возможно ли нападение на материковую Украину со стороны Крыма?
- «Только группировками, размещенными на территории Крыма, провести это очень сложно, на сегодняшний день у России недостаточно сил для проведения такой масштабной операции вглубь территории Украины, так как необходимо не только захватить объекты, но и их удержать. Россия так очень активно пытается и пыталась, начиная с 2014 года, создать этот сухопутный коридор ‒ Ростовская область, затем наши населенные пункты Бердянск, Мариуполь, и выйти потом на Крым для того, чтобы получить этот суходол или наземный мост для возможности перебрасывания и усиления группировки. Потому что Керченского моста мало для таких операций.
- Каждый день отслеживаем все, что происходит с группировкой войск, отбывающих на ротацию на север Крыма, их периодичность, какие особенности именно ротаций, есть ли усиление российской группировки, которая готовится. Эти элементы и являются разведывательными признаками приготовления к более широкомасштабным акциям».
- Авторы: Анжелика Руденко, Дмитрий Евчин, Александра Шевченко; «Крым.Реалии»
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