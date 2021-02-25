«На военную силу должен быть военный отпор». 10 фактов ГУР об оккупации Крыма

Журналисты проекта Радіо Свобода Крым.Реалии эксклюзивно пообщались с Вадимом Скибицким – представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как Кремль использовал военные учения «Запад-2013» для оккупации полуострова? И как с оккупацией Крыма связана зимняя Олимпиада-2014 в Сочи? Как российские военные, переодетые в гражданскую одежду, помогали «крымской самообороне» захватывать полуостров? Как Главное разведуправление (ГРУ) России испытывало там ЧВК «Вагнер» и другие частные военные компании? Оккупация Крыма – это блестящая операция Владимира Путина или слабость Украины в 2014 году?

1. Когда началась российская оккупация украинского Крыма?

«Если говорить с военной точки зрения, то, по сути, это с 20-22 февраля 2014 года, когда Россия начала агрессивные действия и в дальнейшем начала оккупацию Крымского полуострова. По сути, можно говорить, что именно 23 февраля, когда уже система управления Южного военного округа Вооруженных сил РФ, группировка в Крыму, они были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались тогда для усиления Черноморского флота России, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым. Именно 23 февраля с военной точки зрения ‒ это начало широкомасштабной оккупации Крымского полуострова».

2. Олимпиада-2014 в Сочи – прикрытие для разворачивания российских войск в Крыму

«В 2013 году была создана российская группировка, обеспечивающая проведение зимних Олимпийских игр. И именно в этот период проводились активные мероприятия по подготовке к активной фазе этой Олимпиады. Отрабатывалось очень много вопросов, касающихся блокирования морской акватории, блокирования воздушного пространства, проведения различного рода разведывательных операций, причем воздушных, с привлечением большого количества как вертолетов, так и разного рода самолетов, в том числе разведывательной авиации, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Они именно под видом либо подготовки, либо тренировки осуществляли, в том числе уже в тот период, агрессивные разведывательные действия в отношении нашей страны».

3. «Запад-2013» – военные учения по захвату Крыма и Донбасса

«… В 2013 году были спланированы и проведены учения «Запад-2013» ‒ это широкомасштабные, стратегические командно-штабные учения союзного государства Россия-Беларусь, которые проводились, по сути, на территории Беларуси. Но, если мы в дальнейшем уже начали анализировать и увидели размещение первого, второго эшелона, резервов, ту конфигурацию войск, которая отрабатывалась именно на этих учениях, то потом именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас, уже с оккупацией Донбасса. Почему я так говорю?

Во-первых, тот сценарий, который был в 2013 году, действительно, он предусматривал, что на территории соседнего государства создаются незаконные вооруженные формирования, следует беспорядок, идет попытка захватить власть и, соответственно, начинаются боевые действия, а уже Россия и Беларусь как союзные государства, они заходят на эту территорию и, соответственно, устанавливают порядок. По сути, если мы говорим о востоке Украины в 2014 году, это было то же самое.

Это были незаконные формирования на первом этапе, которые были созданы в Луганской и Донецкой областях, это были батальонно-тактические группы Российской Федерации, которые затем уже зашли. Это были группировки войск противовоздушной обороны Российской Федерации, сначала развернутые на территории Российской Федерации, а потом зашедшие уже на территорию Украины. Таким образом, этот сценарий полностью был отработан еще в 2013 году».

4. Что докладывала украинская разведка о подготовке оккупации Крыма?

«На тот период (2013 год) не было четких признаков таких агрессивных действий или, тем более, оккупации Крыма. Но была активная боевая подготовка Черноморского флота России, морской пехоты, береговых войск, особенно морской пехоты, которая к тому времени уже отрабатывала усиление охраны объектов и даже их захват. В 2011-2012 годах было очень много инцидентов, связанных с самовольным захватом российской стороной нашего навигационного оборудования. Это были первые признаки того, что могут силовым путем забрать объекты, принадлежащие Украине.

Я уже не говорю о политической ситуации, о других вопросах, которые были связаны именно с сепаратизмом, с подготовкой военизированных групп на территории Крыма. Так как признаки были, например, 810 бригада морской пехоты на своих полигонах отрабатывает вопрос подготовки и оснащения незаконных вооруженных формирований на территории Крыма. Были отдельные подразделения 810 бригады, были переодетые в гражданскую форму, у нас есть подтверждение ‒ перехват переговоров начальника береговых войск Черноморского флота с начальником штаба 810 бригады, с командиром этой бригады, где есть четкие указания переодеть бригаду в гражданскую форму. Для того, чтобы осуществлять дальнейшие мероприятия».

«Если говорить о январе 2014 года, мы тогда докладывали об усилении всех объектов Черноморского флота, расположенных на территории Крыма. Например, в двадцатых числах января были усилены все аэродромные сети, все командные пункты, была усилена охрана и оборона всех объектов Черноморского флота именно за счет использования тех подразделений, которые базировались в Крыму.

Кроме того, уже в то время были признаки перемещения подразделений специального назначения России, выполнявших определенные функции на территории Крыма. Все это в то время прикрывалось Российской Федерацией двумя такими вопросами. Первый вопрос ‒ это подготовка и безопасность Олимпиады зимней, а второе ‒ это нестабильная обстановка, сложившаяся на территории Украины. Оно все подавалось под таким углом, что ситуация на территории Украины нестабильная, чтобы гарантировать безопасность военных объектов, Черноморского флота».

Из Тулы, Рязани, Кубинки воздушным путем перебрасывали десантников в Анапу, Ростов-на-Дону, а оттуда судами Черноморского флота в Крым

«Если говорить о воздушно-десантных войсках: та самая Тула, Рязань, Кубинка (города дислокации российских спецназовцев), они по воздуху перебрасывали в Анапу, Ростов-на-Дону, как правило, воздушным путем, но на первом этапе это все было осуществлено за счет Черноморского флота, большими десантными кораблями. Это «Азов», «Фильченков», в то время находилось два больших корабля северо-балтийского флота именно в Черном море, они выполняли какую-то задачу и остались. Это скрытое перебрасывание обеспечивал Черноморский флот».

5. Проект ГРУ « Вагнер » Россия отрабатывала в Крыму

«Сейчас очень популярен «Вагнер», хотя они сменили свое название на «Лига», но суть осталась та же. «Вагнер» ‒ это одна из первых частных военных компаний РФ, которая была создана на базе подразделения специального назначения. Тренировочная база и все, что связано с Молькино ‒ это район расположения бригады специального назначения. По сути, это проект ГРУ Российской Федерации, который непосредственно уже в 2014 году был испытан в Крыму. В дальнейшем в 2015 году этот проект плавно переместился в Сирию, где на первом этапе главную роль играли именно «Вагнер» и другие частные военные компании по обеспечению безопасности, а затем и по обеспечению ввода российского контингента на территорию Сирии. Так же это было отработано впервые на территории Крыма».

6. Диспозиция сил в Крыму в 2014 году

«Россия перебросила в Крым порядка 7 тысяч военнослужащих. На момент проведения «референдума», на момент так называемого присоединения Крыма к России это было 20 тысяч военнослужащих только в рамках Черноморского флота. Мы не считаем Национальную гвардию, ФСБ и другие силовые структуры России, они были тоже заведены в этот период на территорию Крыма.

Тогда мы говорим о 18 тысячах военнослужащих ВСУ, но это общее количество: боевых подразделений, обеспечения и других подразделений. И когда мы говорим о 7 тысячах военнослужащих Вооруженных сил России, то это обученные, подготовленные боевые подразделения, проводящие активные боевые действия. Это совершенно иной качественный состав ‒ группировки, заходившие на территорию Крыма. Поэтому там не просто надо одну цифру с другой сравнивать, а сравнивать и потенциал, и систему управления. Это такой сложный процесс. А не просто считать простые цифры, они не покажут полную картину, сложившуюся на тот период времени».

7. Оккупация Крыма – спланированная операция Кремля

«Российская Федерация именно во время захвата основных объектов, при штурме парламента, она в то время активно проводила разведывательную деятельность, проводила специальные разведывательные операции с привлечением Черноморского флота ‒ разведывательных кораблей, с привлечением разведывательных самолетов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, для того чтобы отслеживать, во-первых, реакцию Украины, вооруженных сил, реакцию НАТО и тех группировок и подразделений НАТО из смежных с нами стран. Прежде всего, например, Румынии, их реакцию на все те события, происходящие в Крыму.

Говорить о том, что все было бесконтрольно, ну, нет смысла. Почему? Потому что те признаки, разведывательные признаки, которые проявились на тот период, свидетельствовали о том, что все, что происходило, было под контролем, было четко спланировано и скоординировано, начиная от Генерального штаба Российской Федерации и заканчивая Южным военным округом Черноморского флота России.