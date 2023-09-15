Моніторинговий візит до Рівненського слідчого ізолятора: Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб повʼязані з медичною допомогою

Рівненська тюрма була свого часу центральною в’язницею Західної Волині та служила “прикрасою” міста. Звідси в’язні вирушали пішки до Сибіру. Зараз це слідчий ізолятор, в якому утримують чоловіків, жінок і неповнолітніх. В одній із камер монітори поспілкувалися зі слідчо-заарештованим П., який 11 років утримується без рішення суду, та порадили ув’язненому звернутися з цим питанням до громадської приймальні ХПГ.

Історична довідка

Колишня Рівненська в’язниця (тюрма №1) була побудована в середині дев’ятнадцятого століття. Це була єдина “прикраса” міста, адже замість ратуші — головної ознаки населеного пункту, що претендував називатися містом, архітектурною домінантою Рівного майже 100 років була тюрма. Рівненська тюрма була свого часу центральною в’язницею Західної Волині. За даними польських архівних джерел, за царської Росії вона призначалася не для відбування покарань, а була головною пересильною тюрмою для кримінальних і політичних злочинців, звідки вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру. Тюремним корпусом слугувала нетипова будівля, збудована з цегли в 1890 році, яка до 1957 року була одноповерховою і нараховувала 23 камери. У 1979 році було зведено новий режимний корпус на 54 камери загальною площею 828 квадратних метрів.

Під час візиту моніторинговою групою досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності установи, медичну документацію, оглянуто пости збірного відділення, камери для утримання слідчо-заарештованих і засуджених, засуджених до довічного позбавлення волі, камери для утримання жінок, господарські приміщення, медичну частину на їх відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів.

Керівник установи — Каламбет Володимир Олександрович, полковник внутрішньої служби (перебуває у відпустці). Т.в.о. начальника установи (на момент перевірки) — Собчук Сергій Миколайович.

Моніторів супроводжували представники керівництва установи: Барановський Віктор Васильович, Герасимчук Сергій Анатолійович, Стельмах Олександр Сергійович. За даними керівництва закладу, на момент моніторингового візиту в установі утримуються 322 особи.

Загальна частина

Державна установа Рівненський слідчий ізолятор — установа закритого типу, яка здійснює правозастосовні та правоохоронні функції.

У слідчому ізоляторі утримуються особи до яких рішенням суду, як запобіжний захід, обрано взяття під варту або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт. Також засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили та щодо яких, як запобіжний захід, обрано тримання під вартою. Також утримуються засуджені до позбавлення волі вперше і за незначні злочини, які залишені для роботи з господарського обслуговування. При установі функціонує арештний дім для утримання жінок і неповнолітніх, засуджених до арешту (наповненість — п’ять осіб), та сектор максимального рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі (наповненість — вісім осіб).

За даними керівництва, протягом поточного року до СІЗО прибули 279 осіб новоприбулих і 272 транзитно-пересильних. У 2022 році в установі померли п’ятеро осіб, у 2023 — чотири особи. У СІЗО працюють два психологи: один психолог відділу соціально-виховної та психологічної роботи та один психолог відділу по роботі з персоналом. Працевлаштовано 11 осіб, з них — 10 за трудовими договорами та одна за договором ЦПХ. У медичній частині перебувало дві особи. У карцері не було жодної особи. В установі функціонує проєкт AP телефонії. Також засуджені можуть користуватися інтернетом. Ставлення адміністрації до ув’язнених людяне. На обліку ВІЛ/СНІД — 14, схильні до самогубства — вісім, до втечі — дві, злісні порушники режиму утримання — сім осіб. Протягом 2022 року — один випадок самогубства. На обліку за інвалідністю другої групи — одна особа, третьої — п’ять осіб.

Протягом 2022 року звільнено 173 особи, у 2023 році — 114 осіб. Умовно-достроково у 2022 році — три особи, у 2023 році — дві особи. Протягом 2022 року зафіксовано 52 випадки викликів швидкої допомоги, у 2023 році — 33 випадки. У 2022 році зафіксовано 38 випадків тілесних ушкоджень: 35 під час прибуття і три під час перебування в установі. У 2023 році зафіксовано 31 випадок: 27 під час прибуття і чотири під час перебування в установі. В установі наявні 17 в’язнів, що відторгнуті загалом. У власному користуванні 17 засуджених мають планшети з доступом до мережі інтернет. Протягом 2022 відбулося 20 тривалих побачень, у 2023 році — 10. Короткострокові побачення: у 2022 році через скло — 241, контактних — 0; у 2023 році через скло — 227, контактних — 21. У поточному році було здійснено 4 584 телефонні дзвінки.

Монітори Харківської правозахисної групи провели дослідження на предмет відправки та отримання кореспонденції в цій колонії. Протягом 2022 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в закритому вигляді було відправлено 17, у 2023 — три звернення. Отримано: у 2022 році — 17, у 2023 — три листи. У прокуратуру відправлено: у 2022 році — 122, у 2023 році — 38 звернень. Отримано: у 2022 році — 150, у поточному році — 35 листів. В інші державні органи протягом 2022 року відправлено — 980, у 2023 році — 363 звернення. У правозахисні організації протягом 2022 — чотири й протягом 2023 року — 29 листів.

Потреби установи

Наразі у закладі існують такі потреби: мило туалетне, пральний порошок, миюче для посуду, засоби особистої гігієни, прибиральний інвентар (віник, совок, відро, швабра), посуд (миска — 600 штук, тарілка — 300 штук, кружка — 250 штук, ложка столова), деззасіб.

Рівненська міська медична частина філії ЦОЗ ДКВС України у Волинській та Рівненській областях

Моніторинговою групою було вивчено медичну документацію, оглянуто кабінети лікарів, рентген-кабінет, палати та інші приміщення медичної частини на їх відповідність до вимог законодавства України та міжнародних стандартів.

Згідно з інформацією, наданою персоналом медичної частини, укомплектовано наступні посади: завідувач медичної частини-лікар — 1 ставка; лікар-терапевт — 1ст.; лікар-психіатр — 0,25 ст.; лікар-стоматолог — 0,5 ст.; лікар-фтизіатр — 0,25 ст.; лікар-дерматовенеролог — 0,25 ст.; лікар-ультразвукової діагностики — 0,25 ст.; лікар-інфекціоніст — 0,25 ст.; лікар-рентгенолог — 0,25 ст; лікар-лаборант — 0,25 ст. Разом з тим моніторинговій групі не було надано для ознайомлення штатний розпис, з поясненням, що даний документ відсутній.

До складу стаціонару належать: дві камери-палати на п’ять ліжко-місць і дві камери інфекційного ізолятора на 11 ліжко-місць, в яких (на день візиту) перебувало три особи.

Під час візиту було виявлено недоліки в роботі Рівненської міської медичної частини, що призводять до порушення прав засуджених та осіб, які тримаються під вартою в ДУ Рівненській слідчий ізолятор:

1. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при наданні медичної допомоги

Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

2. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, методів лікування та неналежне ведення документації

2.1 На трьох пацієнтів, які на момент моніторингового візиту перебували на стаціонарному лікуванні у медичній частині, не заведена форма первинної облікової документації №003/о “Медична карта стаціонарного хворого“, до якої повинні вноситись усі дані щодо лікування та діагностики в стаціонарі медичної частини, зокрема ті, що отримані під час обстеження хворого засудженого, з листом призначень.

2.2 Встановлено відсутність інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування осіб, що перебували у стаціонарі.

2.3 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

2.4 Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

2.5 У медичній частині не ведеться “Контрольна карта за Нагляду ВІЛ-інфікованою особою” диспансерного №030-5/0.

3. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при проведенні профілактичних медичних оглядів

3.1 Відсутність у штаті медичної частини лікаря-гінеколога свідчить про неповноту проведення медичного первинного та профілактичного огляду, які мають особливе значення для здоров’я жінок. Зазначене ускладнює виявлення симптомів захворювань на ранніх стадіях, призначення та забезпечення доступу до своєчасного лікування, що призводить до тяжкого перебігу захворювання.

3.2 Моніторингова група зафіксувала відсутність особистих медичних книжок у двох ув’язнених, які працюють в їдальні ДУ Рівненській слідчий ізолятор.

4. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

4.1 У медичній частині відсутній дентальний рентген-апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених і не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

4.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

4.3 Крім того, моніторами було встановлено, що ув’язнені та засуджені особи не проходять профілактичний медичний огляд за допомогою телемедичного комплексу IDIS, оскільки він не працює. Як пояснили медичні працівники, проблема полягає в неможливості відправити дані медичних обстежень через заповнене хмарне сховище.

5. Порушення правил пожежної безпеки

Приміщення кабінету лікарів і рентгенкабінету не забезпечені вогнегасниками.

6. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

З початку 2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 475 обстежень осіб на наявність вірусного гепатиту С (далі — ВГС), з яких у 40 осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

7. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за шістьма особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — одна особа; Ⅲ гр. — п’ять осіб. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що у чотирьох осіб з інвалідністю відсутня індивідуальна програма, реабілітації (далі — ІПР). Крім того, моніторинговою групою встановлено, що деякі рекомендації ІПР не виконуються, у зв’язку з чим люди не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. В установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

8. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

У медичній частині не дотримуються вимог для ізоляції хворих на туберкульоз осіб, зокрема, на кордонах чистих зон і зон високого ризику не встановлені перегородки з дверима або повітряні шлюзи; палати для пацієнтів використовуються більше ніж на одну-дві особи (дві палати-камери на 11 ліжко-місць); двері до палати не оснащені ущільненим порогом, ущільнювачами по краях; не забезпечена рециркуляція повітря за допомогою механічної вентиляції.

Збірне відділення

У середньому в’язні потрапляють в установу невеликими партіями — дві-три людини. Є кімната для обшуків, у збірному відділенні заарештовані особи перебувають до двох годин.

Слідчі кабінети

Тривожна кнопка працює.

Камери

Є маломісні та багатомісні камери.

У камері для утримання засуджених осіб опитані засуджені повідомили, що мають контакти з адвокатами, дехто користується безоплатною вторинною правовою допомогою.

В одній з камер спілкувалися зі слідчо-заарештованим П., який 11 років утримується без рішення суду. Монітори порадили ув’язненому звернутися з цим питанням до громадської приймальні ХПГ.

Для жінок

В установі перебувають 18 жінок. Жінки здебільшого утримуються у двомісних камерах. Камери за розмірами відповідають критеріям утримання на одну особу.

Жінки не мають скарг на умови утримання та надання медичної допомоги. У камерах у жінок наявна душова кімната і гаряча вода.

Прогулянкові дворики

В установі функціонують 17 прогулянкових двориків. Тобто 17 камер одночасно можуть гуляти.

Обладнані дворики для жінок із дітьми.

Усі дворики обладнані спортивним знаряддям, декілька з них з тенісними столами, тренажерами. Також обладнані навісами на випадок дощу.

Бібліотека

В установі працює бібліотека, яка має декілька стелажів правової літератури.

У бібліотеці відбуваються соціально-виховні заходи. Бібліотека намагається збільшити кількість українських книжок.

Лазне-пральний комбінат

В установі дві лазні, в кожному корпусі окремо. У лазні немає шторок, що порушує право на приватність.

Куточок фельдшера не огороджено.

Обвинувачені К. і С. працюють у банно-пральному комбінаті на постійній основі, хоча не є засудженими, що є порушенням норм залучення до праці.

Камери для утримання засуждених довічно

Засуджені довічно не мають профілактичного обліку. У камерах є мультиварки, електрочайники, планшети. Засуджений Н. стверджує, що не вчиняв злочину та засуджений неправомірно. Можливо, ця справа стане предметом для розгляду в проєкті “Боротьба за життя”.

Інтернет-клас

Платна камера

Сім тисяч на місяць на одну особу.

Харчоблок

На харчоблоці працюють як засуджені, так і слідчо-заарештовані, що є порушенням норм праці. Засуджений П., вирок якого не набрав законної сили, працює на постійній основі на харчоблоці.

10 засуджених, вирок відносно яких набрав законної сили, зареєстровані по трудових договорах на 0.5 ставки.

Альтернативна кухня. За час війни перебоїв з електроенергією не було.

Відділення господарської обслуги

Засуджені, які працюють на господарських роботах, мають особистий простір у спальних приміщеннях.

На території установи функціонує православна церква.

Кімнати побачень

У багатьох приміщеннях, у тому числі в черговій частині, відбувається капітальний ремонт.

Превентивний моніторинговий візит до Рівненського слідчого ізолятору здійснено Харківською правозахисною групою. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також журналіста Інформаційного агентства “Поряд з вами” Олекси Ярославцева. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 23 серпня 2023 року

Автор: Андрій Діденко

Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи