О популярных мифах, которые сегодня успешно распространяют Кремль и прокремлевские медиа

Британский Chatham House, известный аналитический центр в сфере международных отношений, выпустил отчет о популярных мифах, которые сегодня распространяют Кремль и прокремлевские медиа. Эти мифы, по мнению авторов, российские власти используют для обоснования актов агрессии в отношении других стран и для того, чтобы попирать международно признанные принципы поведения.

Представленные в докладе мифы оказались настолько успешными, что сейчас им в значительной мере верят многие политики и эксперты в странах Запада, которые ведут дела с Россией, отмечает издание Настоящее Время. Эксперты Chatham House подчеркивают принципиальную важность развенчания таких мифов и напоминают, что многие политики сегодня «принимают желаемое за действительное», если речь идет о России. Центр также призывает пересмотреть и переоценить позиции относительно России – с учетом развенчанных в докладе мифов.

Каковы они, главные путинские мифы, которые насаждаются о России?

1. Народы Украины, Беларуси и России – это единая нация

Это один из любимых мифов Путина с начала 2000-х годов. В 2019 году он заявил на Петербургском экономическом форуме: «Я считаю, что белорусы, русские и украинцы – это один народ. В свое время не было никакой Украины, все считали себя русскими». А в 2020 году он развил эту мысль: «Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке». Особое сочувствие к этому мифу сегодня заметно в странах, разделяющих чувство славянской и (или) православной общности с Россией, – Сербии, Болгарии, Греции.

«Кремль искажает историю региона, чтобы легитимизировать идею о том, что Украина и Беларусь являются частью «естественной» сферы влияния России, – развенчивают путинский миф в Chatham House. – Исторически неверно утверждать, что Россия, Украина и Беларусь когда-либо составляли единое национальное образование. Последние две страны на самом деле имеют политические и культурные корни в европейских по своей сути структурах, таких как Великое княжество Литовское».

По мнению экспертов, нарратив Кремля о «едином народе» распространяется для того, чтобы поставить под сомнение национальную идентичность украинцев и белорусов, укоренить такие стереотипы на международном уровне и затруднить евроинтеграционные стремления Украины и Беларуси. Сегодня приверженность такому мифу имеет несколько важных политических последствий.

Во-первых, Украину и Беларусь на Западе нередко «рассматривают через неоимперскую призму и фактически признают притязания России на право вмешиваться во внутренние дела соседних государств – вплоть до потенциальной легитимизации пророссийского сепаратизма, например, на Донбассе». Во-вторых, этот нарратив до сих пор служит России оправданием ее притязаний на статус «первой среди равных», что также якобы дает ей право вмешиваться во внутренние дела соседей, считают авторы доклада.

2. Крым всегда был русским

В своей «крымской» речи к парламенту 18 марта 2014 года Путин заявил, что Крым и Россию «связывает общая история, уходящая в глубь веков – здесь принял крещение князь Владимир, здесь находятся могилы русских солдат, завоевавших Крым в 1783 году для российской державы, здесь стоит Севастополь – родина русского Черноморского военного флота». «В сердцах людей Крым всегда был неотъемлемой частью России», – подчеркнул политик и напомнил, что полуостров якобы был передан Украине в 1954 году «лично Хрущевым», «с нарушением конституционных норм, кулуарно», а «Россия почувствовала, что ее даже не просто обокрали, а ограбили».

Аналитики Chatham House в ответ на этот нарратив подсчитали, что в составе России Крым находился всего 168 лет, «менее 6% его письменной истории с IX века до н.э.» Также они напоминают, что с момента обретения Украиной независимости в 1991 году в Крыму не существовало ни одного крупного сепаратистского движения.

В этой связи «референдум» о присоединении Крыма к России, организованный Россией и проведенный под давлением российских военных 16 марта 2014 года, на самом деле был всего лишь ширмой для легализации российского вооруженного захвата полуострова, подчеркивают авторы доклада. А аргумент о том, что «Крым по праву принадлежит РФ», не учитывает грубое нарушение международного права, совершенное Россией, и открывает пресловутый «ящик Пандоры» – с точки зрения пересмотра границ и возможных конфликтов в других частях мира. Так же как и в случае с «триединым народом», он утверждает неоимперское мировоззрение РФ. Оно позволяет подразумевать, что Россия якобы «имеет право действовать так, как считает нужным, в отношении меньших и более слабых соседей, особенно там, где проживает значительная часть этнических россиян либо русскоязычного населения».

3. России обещали, что НАТО не будет расширяться

Это также один из любимых мифов Путина, который он повторяет чуть ли не в каждом послании. «Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», – сказал Путин, в частности, на большой пресс-конференции зимой 2020 года.

Речь идет о событиях 1990 года, когда Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО. Путин постоянно упоминает слово «обещания», говоря о тех событиях, но эксперты Chatham House подчеркивают, что Горбачев на самом деле не просил и не получал никаких гарантий относительно дальнейшего расширения Альянса. А Советскому Союзу после 1990 года на Западе также никогда не давали формальных гарантий о пределах расширения НАТО за счет стран бывшего социалистического блока.

В основополагающем акте Россия – НАТО (1997) прописано «неотъемлемое право» всех государств «выбирать средства для обеспечения собственной безопасности», а распад Организации Варшавского договора и СССР изменил ситуацию с безопасностью в Европе и повлиял на желание многих стран примкнуть к НАТО, напоминают аналитики Chatham House. Однако Путин игнорирует эти исторические факты и предпочитает распространять миф о «предательстве Запада». Также он использовал миф о расширении НАТО и ЕС на восток для того, чтобы противостоять проевропейской политике в Украине. «Москва просто искажает историю, чтобы сохранить внутри страны антизападный консенсус», – подчеркивается в докладе.

4. Россия и Запад «одинаково плохи» и стоят друг друга

Путин неоднократно ссылался на «незаконность» военных операций США за рубежом: в частности, об операции в Ливии он говорил, что в ней нет «ни логики, ни совести». Также он говорил во время последней пресс-конференции, что «по сравнению с вами (Западом) мы белые и пушистые». Этот аргумент он, в частности, приводил, когда Россию обвиняли во вмешательстве во внутренний конфликт в Сирии, ЦАР или военных операциях в соседних странах.

Однако авторы доклада подчеркивают, что этот миф игнорирует важное различие, которое существует между Россией и условным «Западом». «Запад» – это сообщество стран, которые разделяют общие интересы и ценности, а расширение НАТО и ЕС было обусловлено именно тем, что больше стран разделяли эти интересы и ценности. В то же время Россия, по их мнению, навязывает другим государствам «добрососедство», вне зависимости от того, согласны они на это или нет. А также считает своим правом включать такие страны в «область своих интересов».

В этой связи дискуссии по поводу военного вмешательства со стороны стран Запада нельзя сравнивать с двуличностью, отсутствием дипломатии и полным аннулированием ранее заключенных договоров, которые предшествовали вторжению России в Грузию и Украину, – сказано в докладе.

5. Россия имеет право на «оборонительный периметр» – сферу своих привилегированных интересов, куда входит и территория других государств

Путин неоднократно включал в сферу российских интересов страны Восточной Европы, Балкан, Кавказа, Центральной Азии, а также Арктику.

Эксперты Chatham House в связи с этим напоминают, что сама идея об исключительной сфере влияния РФ (особенно в государствах Восточной Европы и Центральной Азии) несовместима с евроатлантическими ценностями – суверенитетом государств и их правом на самоопределение. «Это заблуждение наносит ущерб геополитическому порядку и международной безопасности, поскольку непрямо дает России право на действия, порождающие нестабильность в соседних странах и Европе в целом (такие как территориальная агрессия, аннексия и даже прямая война), – говорится в докладе. – Это фактически дает России право доминировать в соседних государствах и нарушать их территориальную целостность».

6. Россия и Запад хотят одного и того же

Эксперты Chatham House предупреждают, что эта точка зрения достаточно распространена на Западе. Однако, по их оценке, если Запад будет основывать свою политику, направленную на взаимодействие с Россией, на представлении о том, что на определенном уровне интересы России и Запада должны совпадать, то он потерпит неудачу. Авторы доклада настаивают, что Западу не стоит стремиться к нормализации отношений с Россией просто так, без устранения основных причин разногласий. А этих разногласий множество: как стратегических, так и по конкретным вопросам. Поскольку «российские цели и основные предположения об отношениях между государствами несовместимы с тем, что западные государства и общества считают приемлемым», – подчеркивается в докладе.

Авторы отчета призывают западных политиков признать то, что «западные и российские ценности и интересы несовместимы», и скорректировать долгосрочные отношения «с учетом этой реальности».

7. Либеральные рыночные реформы 1990-х годов плохо отразились на России

Путин не раз говорил о том, что Россия «в конце 90-х подошла к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно». «В 90-е мы чуть не потеряли оборонку, армия была на грани развала», – подчеркивал он во время «прямой линии» в 2019 году. Также он неоднократно говорил об обнищании населения и требовал «не допустить» повторения этой ситуации. Развивая эту мысль, Путин неоднократно продвигал идеи госрегулирования и госкапитализма, то есть сращивания частного и государственного капитала.

Миф о «лихих 90-х», которые якобы закончились с приходом Путина, заключается в том, что рыночные реформы 90-х действительно привели к затяжной рецессии в РФ. Но на самом деле эти события не связаны между собой напрямую, напоминают эксперты Chatham House: ведь изначально запланированный либеральный курс в России так никогда и не был воплощен в жизнь должным образом.

«Убеждение о том, что хорошо функционирующая рыночная экономика каким-то образом несовместима с Россией, является ложным», – подчеркивается в докладе.

8. У России нет конфликта с Западом

Путин всегда отвечает, что у России нет прямого конфликта с Западом, – в частности, в 2015 году он заявил: «Мы никого врагами не считаем и не рекомендуем никому считать нас врагами». Но в Chatham Housе призывают не брать эти слова на веру.

«Политики в странах Северной Атлантики могут отказываться это признавать, но естественное состояние Москвы – конфронтация с Западом», – подчеркивают они. По их мнению, признать этот факт многим политикам на Западе мешает то, что РФ использует нестандартные враждебные меры – «выше порога приемлемой деятельности по меркам мирного времени, но ниже тех, которые используются в военное время».

Такой инструментарий Кремля включает в себя:

вмешательство в выборы;

«целенаправленные, санкционированные государством убийства»,

информационную войну.

«Важно отметить, что нетрадиционные враждебные меры и непрямые действия – не просто особенности этого конфликта, но и способствуют ошибочному восприятию того, что конфликта у России с Западом нет», – подчеркивается в докладе.

9. Нам нужна новая общеевропейская архитектура безопасности с участием России

У Москвы есть идея заменить структуры НАТО некоей «общеконтинентальной системой европейской безопасности» с участием России. Развивая эту мысль, Путин в 2018 году, в частности, заявил на XXIII Петербургском экономическом форуме, что РФ «готова помочь Европе в сфере безопасности вместо США».

Но это предложение игнорирует фундаментальные разногласия между Россией и западными странами по вопросу суверенитета, подчеркивают в Chatham Housе. На самом деле, по их мнению, Россия в рамках такой системы безопасности хочет для себя привилегий «великой державы», а для соседних стран – ограничения суверенитета и настаивает на соглашении о том, что государства не должны подвергаться критике, если они ведут свои внутренние дела таким образом, который несовместим с ценностями демократии, прав человека и верховенства закона. Эта точка зрения вступает в противоречие с основными западными интересами и ценностями, – подчеркивают авторы доклада.

Они настаивают, что западные политики должны четко понять, что разногласия с Россией по поводу архитектуры европейской безопасности глубоки и вряд ли скоро будут урегулированы, а функционирование такой «общеевропейской» системы безопасности с участием РФ обречено на провал.

10. Запад должен улучшить отношения с Россией, даже если она не идет на уступки, поскольку это слишком важно

Путин неоднократно заявлял, что «Россия готова первой протянуть руку Западу», но каждый раз обставлял этот шаг определенным количеством условий, в частности требовал гарантий снятия санкций. В то же время о том, что налаживанием отношений первым должен заняться Запад, говорили многие политики, в частности экс-президент Франции Саркози и экс-глава МИД Германии.

Авторы доклада опровергают представление о том, что «нормализовать» отношения с РФ необходимо как минимум из-за ее геополитического веса и взаимных экономических интересов. Они напоминают, что до сих пор усилия западных стран наладить кооперацию с РФ в самых острых вопросах – в кибербезопасности, торговле, в решении конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке – «пока что проваливались из-за нелиберального подхода России к каждой теме». Также эксперты Chatham House напоминают, что Москва почти никогда не выдвигает перечень возможных сфер сотрудничества.

11. Запад должен вбить клин между Россией и Китаем, чтобы помешать их совместным действиям против Запада

Авторы доклада считают, что этот миф отражает неверное понимание характера отношений между Россией и Китаем и переоценивает их восприимчивость к внешним рычагам. Запад не может «разлучить» РФ и КНР, как не влиял и на их сближение, напоминают в Chatham House. Ведь сотрудничество Москвы и Пекина базируется на их «естественной идеологической совместимости, взаимодополняющей экономике и интересах в различных сферах, которые включают в себя технологии, киберсотрудничество и оборону».

Однако британские эксперты также не считают возможным возникновение «оси авторитаризма» в лице Китая и РФ, поскольку, по их мнению, каждое из государств сегодня стремится сохранять полную автономию в принятии решений.

В Chatham House также призывают отказаться от мифа, что отношения Запада с Россией необходимо нормализовать, чтобы противостоять усилению Китая. По их мнению, даже если это удастся сделать, цена подобного сближения с Россией слишком высока и «мало поможет предотвратить дальнейший рост влияния Китая и его возможностей». Более того: подобный альянс с Кремлем «против Китая» мог бы по умолчанию исключить возможность устойчивых отношений между Китаем и Западом в долгосрочной перспективе.

12. Евразийский экономический союз является подлинным и значимым партнером ЕС

Москва пытается представить ЕвразЭС, в который кроме России также входят Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан, как равноправного партнера Евросоюза в предполагаемой зоне свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока». На деле же Евразийский экономический союз (ЕЭС) – «это политический проект, лишенный черт настоящего свободного общего рынка», подчеркивается в докладе.

Эксперты объясняют это тем, что торговая политика не является отдельным независимым направлением внешней политики России, а подчинена ей. Москва, напоминают они, не заинтересована во всеобъемлющей либерализации торговли – ни внутри ЕвразЭС, ни посредством зоны свободной торговли с ЕС.

13. Санкции в отношении России — это неверный подход

Путин неоднократно подчеркивал, что России «плевать» на санкции, наложенные на нее за вмешательство в выборы в США, аннексию Крыма, участие в конфликте в Восточной Украине и по другим поводам. По его словам, они якобы диверсифицируют российскую экономику и заставили страну «включить мозги».

На самом деле экономические санкции как ответ на неприемлемые действия России уже продемонстрировали свою практическую ценность, убеждены авторы доклада, и их эффективность со временем будет лишь расти. Но что еще более важно – санкции демонстрируют единство и коллективную приверженность стран Запада нормам и принципам международного порядка.

14. Россия – централизованная автократия с ручным управлением Путина, на него завязано все

Вопреки стереотипам о могуществе Владимира Путина, система управления в РФ вовсе «не театр одного актера», подчеркивают авторы доклада. По их словам, «личную роль президента часто преувеличивают: внешние наблюдатели упускают из виду или неверно понимают роль коллективных органов власти (например, Администрации президента и Совета безопасности) и переоценивают степень управленческой компетентности и дисциплины». Например, то, что президентские указы часто не выполняются или игнорируют корыстные мотивы чиновников», – замечают эксперты.

Хотя Путин, по их оценке, обладает возможностью вмешиваться в принятие любых решений на всех уровнях, «это не означает, что он всегда так поступает», поясняют британские специалисты. В Chatham House прогнозируют, что мощь и сложность российской бюрократии будет только расти, и это важно осознавать для понимания системы власти в РФ. Отдельно они отмечают, что Россия страдает от структурных проблем, которые выходят за рамки особенностей режима Путина, и поэтому даже с его смертью или уходом от власти политический курс в России может не измениться.

«Шансы на построение жизнеспособной демократической политической системы в постпутинской России даже ниже, чем в 1990-е годы», – убеждены авторы доклада. По их оценке, независимо от того, кто в конечном итоге сменит Путина, «политическая культура России, без сомнения, будет и дальше препятствовать развитию более конструктивных отношений с Западом».

Источник: Настоящее Время