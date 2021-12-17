Принуждение к соблюдению. В 2021 году водители получили рекордное количество нововведений

В 2021 году у водителей не было времени скучать. «Слуги» постоянно развлекали народ за рулем: меняли штрафы и правила дорожного движения, ограничивали права на управление транспортом. С точки зрения введения «контрольно-ограничительных» новшеств этот год стал рекордным. Так пристально за украинскими водителями еще не следила ни одна власть. Гайки затягивались на всех уровнях.

Правда, были и приятные перемены, облегчившие жизнь автомобилистов. Появились новые удобные онлайн-сервисы. А некоторые полномочия власти передали частным компаниям, что упростило, например, покупку автомобиля. В издании «Главком» собрали 10 главных нововведений для водителей, которые были введены в 2021 году.

Новые камеры на дорогах

Новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД появляются постоянно. И это будет еще далеко не один год. Так что это, можно сказать, постоянный процесс, который на важное нововведение года вряд ли тянет.

Однако в начале 2021 года на дорогах Украины начали появляться совершенно новые камеры – они научились не только определять превышение скорости, но и движение транспорта полосой общественного транспорта. В Украине такого типа камеры появились впервые.

«Камера автоматической фиксации, расположенной на бульваре Дружбы народов, 36, в Киеве, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать еще и нарушение проезда полосой общественного транспорта», – говорилось в сообщении Патрульной полиции от 16 февраля 2021 года.

Однако на этом полиция останавливаться не собирается. Уже в следующем году МВД станет тестировать новые комплексы автоматической фиксации нарушений. Они будут различать дорожную разметку и сигналы светофора. А это позволит им определять нарушителей, которые проезжают на красный свет и выезжают на встречную полосу там, где этого делать нельзя.

Первые тестовые комплексы с новыми функциями будут работать до апреля 2022 года.

Новые правила перевозки детей

Другое нововведение, которое в свое время наделало шум, это изменения в правила перевозки детей. Фактически, водителей обязали перевозить маленьких детей исключительно в специальных детских автокреслах.

Собственно, закон, который обязал водителей перевозить детей в автокреслах, был принят еще в 2019 году. Тогда были внесены изменения в административный кодекс, которые предусматривали наказание за нарушение правил перевозки детей.

Такое нововведение очень не понравилось таксистам, вынужденным все без исключения покупать детские кресла.

Но в 2021 году Кабмин внес изменения в правила дорожного движения в разделе «перевозки» пассажиров. Правительство наконец-то дало определение, что такое специальная детская система.

Также из правил был исключен возраст ребенка. Оставили только рост, что вполне логично. Ведь именно от роста ребенка зависит средство безопасности, которое необходимо применять. По новым правилам, детей ростом менее 145 см можно перевозить только в специальном детском автомобильном кресле.

К тому же правительство потребовало иметь детское кресло тем, кто занимается регулярными и нерегулярными перевозками. То есть фактически таксистов, занимающихся нерегулярными перевозками людей, фактически лишили административной ответственности за перевозку детей без автокресла.

Новые правила дорожного движения

С 1 ноября 2021 года в Украине действуют новые правила дорожного движения. Изменения касаются разметки и знаков дорожного движения. Также документ регулирует движение велосипедистов, в частности расширяет понятие велосипедной дорожки и вводит обозначение велосипедной полосы и проезда.

К новой разметке относятся:

диагональный пешеходный переход;

обозначение приближения к кольцевой развязке;

выделенные места для парковки вдоль дорог;

вертикальная желто-красная и красно-белая разметки – для обозначения лежащего полицейского.

В правилах также появилась целая куча новых дорожных знаков.

Новые штрафы за нарушение ПДД

В марте вступил в силу закон, усиливающий ответственность водителей за нарушение ПДД. Документ увеличивает минимальный штраф до 510 гривен. Самое легкое наказание предусмотрено за:

непристегнутый ремень безопасности;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запретный сигнал светофора, правил обгона.

Но некоторые нарушения предусматривают гораздо более суровое наказание. К примеру, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По новым правилам, если пьяного нарушителя поймали:

впервые – штраф 17 тысяч гривен и лишение водительского удостоверения на год;

второй раз в течение года – штраф 34 тысячи гривен и лишение водительского удостоверения на три года, также возможно изъятие автомобиля и арест на 10 суток;

третий – штраф 51 тысяча гривен и лишение водительского удостоверения на 10 лет с конфискацией автомобиля.

На втором месте по размеру штрафа – управление автомобилем лицом, лишенным прав:

впервые – 20,4 тысячи гривен;

второй раз – 40,8 тысяч гривен (+ лишение прав управления на 5-7 лет).

Третье место – употребление алкоголя после ДТП или после остановки полицией. Штраф – 34 тысячи гривен.

Четвертое место – 3,4 тысячи гривен – разделили сразу три нарушения:

управление автомобилем без прав;

бегство с места аварии;

превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

Пятое место – создание аварийной ситуации. Штраф – 1,45 тысячи гривен.

Охота на неисправные автомобили

С 12 ноября патрульные начали проверять техническое состояние автомобилей, которые должны проходить обязательный техосмотр. Для этого полиция использует специальные мобильные диагностические станции.

Перечень проверяемого транспорта имеет следующий вид:

легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

автобусы;

грузовые автомобили более 3,5 тонны и прицепы к ним;

специализированный транспорт.

С помощью мобильных диагностических станций полицейские могут:

замерять параметры света фар;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых двигателей;

замерять коэффициент дымности дизельных двигателей;

замерять уровень наружного шума транспорта;

определять люфт рулевого управления;

проверять остальные элементы конструкции.

«Евробляхи» остались вне закона

В 2021 году властям удалось решить проблему «евроблях». Несколько месяцев в Украине действовала льготная ставка растаможки автомобилей на европейской регистрации.

За весь период действия упрощенной схемы легализации «евроблях» украинцы заплатили 2,9 млрд грн. Было растаможено более 83 тыс. автомобилей.

«Вопрос с евробляхами решен. По состоянию на 09:10 более 83 тыс. автомобилей растаможено, а бюджет получил 2,9 млрд грн. Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры по недопущению проезда на евробляхах по улицам и дорогам нашей страны», – написал 10 ноября на своей странице в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Остались и те, кто не успел или не смог растаможить автомобиль. Но судя по тому, что никаких протестов после окончания льготного периода не было, можно предположить, что большинство владельцев «евроблях» все же решили свои проблемы.

А вот владельцев автомобилей, оставшихся на иностранных номерах, ждут большие штрафы. К примеру, за управление таким автомобилем предусмотрен штраф 8,5 тыс. гривен.

Продать кому-то автомобиль тоже вряд ли получится. Ведь за управление другим лицом, чем ввезший автомобиль на территорию Украины, предусмотрен тот же штраф – 8,5 тыс. гривен. Вряд ли кто-нибудь захочет покупать такой автомобиль.

Если нарушение совершено повторно в течение года, то штраф уже составляет 17 тыс. грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком год. А автомобиль могут отнять.

Отдельные штрафы может налагаться на таможню. За превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток нужно заплатить 170 тыс. грн. Автомобиль конфискуют.

За утрату автомобиля на иностранных номерах тоже штраф. Те же 170 тыс. грн.

Если же таможня узнает, что «евроблях» был передан в пользование другому лицу, то наложит еще штраф – 34 тыс. грн.

При этом все эти штрафы не освобождают владельца «евробляхи» от обязанности вывезти авто за пределы Украины.

Конфискация автомобилей

К концу года в Украине начали показательно конфисковывать автомобили. Без машин остаются водители, имеющие неуплаченные штрафы за превышение скорости. Нововведение касается тех водителей, которые не платят штрафы за значительное превышение скорости. Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час.

Триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам по должникам стали резонансные ДТП в Харькове, где, по предварительным данным Нацполиции, скорость автомобилей нарушителей превышала отметку в 180 км в час.

Поэтому изъятие автомобилей должников, превышающих скорость в городах, началось именно с Харькова. Первым под удар власти попал владелец люксового Mercedes, задолжавший государству 80 тыс. грн.

«Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тыс. долга за нетрезвое вождение. Два эпизода. Вероятно, под алкоголем быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной. Нарушителем оказался гражданин Нигерии в возрасте 32 года», – написал на своей странице в Facebook Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

Новые требования к подготовке водителей

Уже до конца этого года часть украинцев не будет иметь право ездить на автомобилях с механической коробкой передач, если экзамен они сдавали на автомобили с автоматической трансмиссией.

«С 28 декабря в водительских удостоверениях будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода «78». С ним водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой», – говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Такое новшество в ведомстве объясняют европейской практикой.

Однако специальные отметки для «автоматчиков» – это далеко не единственное нововведение, ожидающее украинских водителей, как будущих, так и нынешних.

Водительское удостоверение в «Дие»

В начале 2021 года Верховная Рада приравняла цифровые водительские права в приложении «Дия» к бумажным. Благодаря этому нововведению украинские водители могут предъявлять электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор обязательного страхования полицейским для удостоверения личности и права на вождение.

В будущем правительство также обещает онлайн растаможку автомобилей. Эта услуга также будет действовать в приложении «Дия». Проект должен стартовал с 2 декабря 2021 года и должен продлиться до 31 декабря 2023 года.

«Подать необходимые документы, уплатить таможенную пошлину и завершить таможенное оформление транспортного средства можно будет онлайн. Все максимально удобно, просто и без коррупции», – отметили в Министерстве цифровой трансформации.

Для внедрения проекта была выбрана одна из наиболее распространенных категорий транспортных средств, наиболее часто ввозимых на таможенную территорию Украины – 8703. Это легковые автомобили, мотоциклы, скутеры и т.д.

Новые правила регистрации автомобилей

В апреле 2021 года автомобили стали ставить на учет сразу в автосалонах. Ранее эту процедуру могли проводить только сервисные центры МВД. Покупатель нового автомобиля может сразу же при покупке получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства, не выходя из автосалона.

«Участвовать в государственной регистрации авто могут субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и состоят на учете в Главном сервисном центре МВД», – говорилось в сообщении Главного сервисного центра МВД.

Источник: ГЛАВКОМ