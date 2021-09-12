На Киевщине поезд на переезде снес фуру и зацепил легковушку (видео)

В воскресенье, 12 сентября, в Киевской области произошла серьезная авария с участием поезда и грузовика. ЧП случилось на железнодорожном переезде в поселке Калиновка Васильковского района.

Локомотив на скорости снес фуру DAF, а также зацепил легковой автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале «dtp.kiev.ua».

К счастью, в результате столкновения никто из людей не пострадал, повреждения получили только транспортные средства. Причины происшествия на данный момент не установлены.

Добавим, что на месте столкновения поезда с грузовиком и легковушкой скопилось много машин, так как проезд временно заблокирован. // OBOZREVATEL