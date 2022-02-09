На КП «Госпкомобслуговування» загинув робітник, якого привалило станком вагою 9 тонн

Тіло витягували рятувальники.

У середу, 9 лютого, на території одного із столичних комунальних підприємств загинула людина. Повідомлення про це до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло о 10:50, інформує пресслужба управління.

У ДСНС повідомляють, що трагічний випадок стався на вул. Будіндустрії, 9-А, що у Голосіївському районі Києва. За цією адресою розташована виробничо-складська база КП «Госпкомобслуговування». На місце виклику було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

«Як виявилося, у цеху чоловіка привалило промисловим устаткуванням, вагою близько 9 тонн», – йдеться у повідомленні. Після прибуття слідчо-оперативної групи рятувальники за допомогою пневматичного інструменту витягли загиблого з-під станка. Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи. // LB.ua