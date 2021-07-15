На Львівщині внаслідок зіткнення з тепловозом загинула водійка «ДЕУ», яка порушила правила

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 липня, близько 7.30 на залізничному переїзді у селі Панчищини Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Нексія», 37-річна місцева мешканка, порушила правила проїзду залізничних переїздів, зокрема – не виконала вимоги відповідних дорожніх знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з тепловозом.

Під час зіткнення жінка-водій отримала тілесні ушкодження, від яких померла.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Львівської області