На Львівщині внаслідок зіткнення з тепловозом загинула водійка «ДЕУ», яка порушила правила
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 15 липня, близько 7.30 на залізничному переїзді у селі Панчищини Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Нексія», 37-річна місцева мешканка, порушила правила проїзду залізничних переїздів, зокрема – не виконала вимоги відповідних дорожніх знаків та проігнорувала попереджувальні сигнали, внаслідок чого сталось зіткнення з тепловозом.
Під час зіткнення жінка-водій отримала тілесні ушкодження, від яких померла.
На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet