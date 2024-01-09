На Миколаївщині поліцейські встановлюють місцезнаходження 22-річної дівчини (фото)

Баштанським районним відділом поліції розшукується 22-річна Лазуткіна Вікторія Анатоліївна, яка вранці 6 січня пішла з дому в с. Новоукраїнка та до цього часу не повернулась, місце знаходження її невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, волосся довге каштанового кольору, карі очі, худорлявої статури.

Була одягнена: в чорну в’язану шапку з балабоном, чорну балоневу куртку, штани джинсові чорного кольору, светр білого кольору, чорні шкіряні чоботи, при собі мала дорожню валізу чорного кольору на колесах.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Баштанського районного відділу поліції за адресою: м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 5 або за тел. 097-777-01-89 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області