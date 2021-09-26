На Полтавщине три человека погибли в легковушке, оказавшейся в реке (фото)

В Полтавской области погибли трое мужчин, самому младшему – 29 лет, сообщили в полиции.

В субботу вечером, 25 сентября, в Миргородском районе Полтавской области легковое авто Lada Priora с людьми попало в реку Псел, погибли мужчины в возрасте 57, 55 и 29 лет.

Трагедия на Полтавщине случилась недалеко от Гидроэлектростанции Великосорочинской территориальной громады, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Полтавщине.

В ведомстве добавили, что машину удалось вытащить из реки в воскресенье, 26 сентября, около 12.00. К поисковым работам привлекали водолазов-спасателей.

«…По предварительным данным, легковушка, в которой находились четверо мужчин, съехала в реку с пригорка. Во время движения транспортного средства один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть наружу, трое других – остались в салоне…», – выяснили правоохранители.

По их данным, погибли водитель и двое пассажиров. Жертвы оказались жителями села Великие Сорочинцы в Миргородском районе.

После трагедии начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что повлекло гибель нескольких людей.

За такое правонарушение грозит до десяти лет тюрьмы и лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. // УНИАН