На столичном Виноградаре авто вылетело на тротуар и сбило 16-летнего парня (фото)

В Подольском районе Киева 31 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них отбросило на подростка, который стоял на тротуаре.

Авария случилась на перекрестке проспекта Свободы и улицы Межевой. От удара 16-летнему парню выбило зуб, его госпитализировали, пишет «Киев оперативный»

По предварительным данным, водитель Toyota не предоставил преимущество в движении Hyunday.

«В результате столкновения Toyota отбросило на тротуар, где в это время стоял 16-летний парень, который ждал зеленый свет, чтобы перейти улицу. Водители не пострадали, а вот парня госпитализировали. Удар пришелся на челюсть. Он потерял зуб и серьезно повредил подбородок», – сказано в сообщении. // OBOZREVATEL