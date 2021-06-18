Один загиблий та двоє травмованих – за минулу добу на Львівщині стались дві ДТП за участі мотоциклістів

Поліція Львівщини застерігає – двоколісні транспортні засоби — мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати, стають все популярнішими, відповідно – зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їх участю. Під час ДТП водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи — несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху вимог дорожніх правил. Тому, будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє та оточуючих.

17 червня близько першої години ночі в одному з сіл Стрийського району водій мотоцикла «Хонда», 22-річний житель райцентру, не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

О 12.45 у селі Бірки зіткнулись автомобіль «Шкода Фабія», яким керував 62-річний житель сусіднього селища, та мотоцикла «Ямаха» під керуванням мешканця Закарпаття віком 27 років. Внаслідок зіткнення мотоцикліст та його пасажир віком 20 років отримали травми та були доставлені у лікарню.

В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Проводяться досудові розслідування, встановлюються обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області