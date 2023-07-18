Один чоловік загинув, інший отримав травми у ДТП на Житомирщині (фото)

Подія сталася 17 липня близько 12:15 на 110 км автодороги Київ-Чоп, поблизу м. Коростишева.

Попередньо, 25-річний водій «Chevrolet Aveo», житель Київської області, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з колесовідбійником, у результаті чого автомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП 43-річний пасажир авто, житель Житомирського району, отримав травми, його ушпиталили до Коростишівської районної лікарні.

Інший пасажир, 35-річний мешканець м. Переяслава Київської області, загинув на місці події.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, триває з’ясування всіх обставин події.

Шановні водії! Під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Відділ комунікації поліції Житомирської області