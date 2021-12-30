Под Харьковом поезд протаранил выехавший на ж/д переезд микроавтобус – водитель погиб (фото)

Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось

В селе Ржавчик Харьковской области на переезде поезд протаранил микроавтобус. В результате погиб 39-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области.

29 декабря на железнодорожном переезде в селе Ржавчик произошло столкновение скоростного электропоезда и автомобиля «ГАЗ-2752» под управлением 39-летнего мужчины.

Водитель микроавтобуса не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, необорудованный шлагбаумом.

Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате от полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

Следователи квалифицировали ЧП по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. // «Сегодня»