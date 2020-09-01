Под Хмельницким школьник подстрелил сестру из винтовки

В Хмельницкой области четвероклассник из пневматической винтовки ранил свою старшую сестру, девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла 31 августа около 22.00 часов в одном из сел Староконстантиновского района.

Играя, 8-летний мальчик взял в руки пневматическую винтовку, которая стояла в комнате без присмотра, и совершил один выстрел. По неосторожности он попал в левый глаз своей 10-летней сестре, которая в тот момент находилась в ванной комнате. Девочка потеряла сознание и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

Пневматическая винтовка принадлежит 23-летнему мужчине старшей сестры обоих детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 128 Уголовного кодекса Украины — неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. // Апостроф