Поліцейські продовжують пошуки неповнолітньої жительки Рівненського району (фото)

Вже п’ять днів працівники ювенальної превенції, карного розшуку та оперативних служб розшукують Катерину Вурсал, якій сьогодні виповнилося 17 років.

Родина зниклої — внутрішньо переміщені особи із міста Марганець Дніпропетровської області та деякий час проживали у селі Великі Межиричі Рівненського району. Матір дівчини позбавлена батьківських прав, опікуном є сестра: обидві днями повернулися додому на Дніпропетровщину.

Дев’ятого квітня неповнолітня мала намір їхати у Марганець, втім наразі її місцезнаходження невідоме. Відтак, рідні звернулися до поліції із заявою допомогти розшукати дівчину.

За оперативною інформацією Катерина може перебувати у сусідніх із Рівненською областях.

Вурсал Катерина Андріївна, 14.04.2006 р.н.

Прикмети: зріст 164 см, волосся русяве — коротке, очі карі.

Була одягнута в чорну чоловічу курточку, світлі бежеві спортивні штани, чорні черевики. При собі мала рюкзак чорного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо повідомити за номерами телефонів (0362) 679-290, 0686771234, 0683514412 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області