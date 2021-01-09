Поліція Чернівців розшукує безвісти зниклого 15-річного хлопця (фото)

Сьогодні, 9 січня, до поліції надійшло повідомлення від 41-річної чернівчанки, що 6 січня її 15-річний син Засядько Антон Сергійович пішов з дому колядувати, але так і не повернувся.

На розшук орієнтовано сектор ювенальної превенції ГУНП, особовий склад Чернівецького районного управління поліції, а також усі наряди поліції області.

Прикмети розшукуваного: середнього зросту, худорлявої статури.

Був одягнений в синю куртку, білі кросівки, чорні джинси та чорну шапку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного – прохання терміново повідомити на «102».

Національна поліція України