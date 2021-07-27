Поліція Херсонщини встановлює місцезнаходження 13-річної дівчинки (фото)

26 липня у смт Білозерка пішла з дому приблизно об 11:00 і не повернулася 13-річна Плахотна Анастасія Анатоліївна. Того ж дня ввечері дівчину бачили по вул.Стрітенська біля Херсонського державного аграрно-економічного університету, коли вона виходила з маршрутного таксі.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 14-16 років, зріст 165-168 сантиметрів, худорлявої статури, волосся пофарбоване: спереду біле, а позаду чорне, очі зелені

Була одягнена: темні штани, топ зеленого кольору.

Шановні громадяни! Якщо вам відома інформація щодо місцезнаходження дівчини, прохання повідомити у відділення поліції №1 (смт Білозерка) за телефоном чергової частини: 066-58-34-632 або на «102».

Відділ комунікації поліції Херсонської області