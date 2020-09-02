Поліція Київщини розшукує безвісно зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Про зникнення 16-річного хлопця в селі Сніжки Ставищенського району до поліції повідомила мати. Неповнолітній пішов з дому 23 серпня та до цього часу не повернувся.

Раніше він неодноразово покидав домівку.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 155-160см., худорлявої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі карі.

ОДЯГНУТИЙ: світла футболка, темні спортивні штани, темні кросівки. Може бути в іншому одязі.

Поліція проводить усі необхідні оперативні заходи щодо розшуку хлопця. Орієнтовані усі наряди поліції області та міста Київ, громадськість.

Всім, кому відоме місцеперебування неповнолітнього, або інші відомості, що зможуть допомогти швидко розшукати дитину, прохання телефонувати на спецлінію 102!

Відділ комунікації поліції Київської області