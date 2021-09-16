Поліція Полтавщини встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у лісосмузі Кременчука

Кременчуцьким райуправлінням поліції встановлюється особа чоловіка, тіло якого виявили 6 вересня цього року у Кременчуці, в лісосмузі по провулку Тецівському.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, худорлявої статури, волосся коротке світле, світла борода (коротка) та світлі вуса, блакитні очі.

Був одягнений: кофта синього кольору, темно-сіра футболка з написом білими літерами «ТIMBERLEND», світлі джинси, темні кросівки з білою підошвою, темно-зелена кепка, светр червоного кольору з білими смужками, шкарпетки синього кольору, рюкзак зеленого кольору.

Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про цього чоловіка, або ви впізнали його речі, прохання повідомити до поліції за наступними номерами: 099 793 35 04, 068 209 04 51.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького райуправлінням поліції)