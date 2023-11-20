Поліція розшукує безвісно зниклу 14-річну житомирянку (фото)
Поліцейські Житомирського РУП встановлюють місцезнаходження Шевчук Вікторії В’ячеславівни, 2009 року народження.
Дівчинка проживає в обласному центрі. Учора близько 18:40 вона вийшла з території міської лікарні, де проходила обстеження, та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Прикмети Вікторії: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся волосся чорне коротке.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Шевчук, повідомте за телефоном (0412) 40-74-75, 40-73-04, 096-649-60-39 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.
Житомирське районне управління поліціїTweet