Поліція розшукує безвісно зниклу 14-річну житомирянку (фото)

Поліцейські Житомирського РУП встановлюють місцезнаходження Шевчук Вікторії В’ячеславівни, 2009 року народження.

Дівчинка проживає в обласному центрі. Учора близько 18:40 вона вийшла з території міської лікарні, де проходила обстеження, та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Прикмети Вікторії: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся волосся чорне коротке.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Шевчук, повідомте за телефоном (0412) 40-74-75, 40-73-04, 096-649-60-39 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції