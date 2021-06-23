Поліція розслідує обставини ДТП з саморобним трактором у Охтирському районі, у якій травмувалась жінка

Подія сталася вчора, близько 12 години, поблизу села Пологи. Там, 34-річний чоловік, керуючи саморобним трактором з причепом не впорався з керуванням та допустив його перекидання.

Внаслідок чого, 45-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області