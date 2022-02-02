Поліція Вінниччини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Вінницькі поліцейські розшукують 17-річну студентку Крістіну Собченко, яка 1 лютого близько 7.00 години ранку залишила місце проживання по вулиці Стрілецькій м. Вінниці та до цього часу її місцеперебування невідоме.

Дівчина була одягнена у червону куртку, сині джинси, чорні чоботи та темну шапку.

Прохання до громадян, які бачили дівчину, або мають інформацію, яка допоможе у розшуку зниклої, повідомити поліцію за телефонами: 093 227 01 51 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області