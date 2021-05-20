У Хусті мопед зіткнувся з легковиком: 19-річна пасажирка загинула, водій – у лікарні

Вчора, 19 травня, о 22.44 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Волошина у місті Хуст.

На місці події співробітники слідчого управління поліції Закарпаття, місцевого відділення та експерти встановили попередні обставини аварії. З’ясувалося, що 25-річний водій мопеду «Honda» виїжджаючи з другорядної дороги не врахував дорожньої обстановки, виїхав на головну дорогу, по якій в той час рухався автомобіль «Mersedes». У результаті транспортні засоби зіткнулися.

Внаслідок автопригоди 19-річна пасажирка мопеду, мешканка Тячівського району, отримала травми несумісні з життям та померла у лікарні.

Водія мопеду госпіталізували до районної лікарні, водій автомобіля не постраждав.

Обох водіїв освідчили — за кермом вони перебували тверезі.

За фактом автопригоди слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої). У справі призначено ряд експертиз за висновками яких буде встановлено всі об’єктивні обставини автопригоди.

Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик Хустського районного управління поліції. У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн