У Києві поліція розшукує безвісті зниклого чоловіка з інвалідністю (фото)

Грохольський Іван Ігорович, 1989 року народження, з 13 травня не виходить на зв’язок. Поліція просить допомогти у встановленні його місця знаходження.

До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення 31-річного киянина звернулася його мати. Вона повідомила про те, що 13 травня син пішов з квартири на вулиці Будищанська та до теперішнього часу не повернувся.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою безвісти зниклий) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що чоловік – людина з інвалідністю, має захворювання ДЦП, повільно ходить, при ходьбі шкутильгає з нахилом вперед.

Прикмети зниклого: на вигляд 30 років, зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темне, карі очі.

Був одягнений у чорну об’ємну куртку з капюшоном, сірий светр, вельветові штани чорного кольору та темно-коричневі чоботи.

Звертаємося до всіх, хто бачив зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити правоохоронні органи за номерами 102 або чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22.

Відділ комунікації поліції Києва