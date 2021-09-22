У Коростені розслідують обставини смерті жінки та двох її доньок

19-20 вересня до Коростенського райуправління поліції надійшло повідомлення про констатацію смерті матері та двох доньок. У ході розслідування обставин було призначено судово-медичну експертизу тіл померлих. За попередніми її висновками, причиною смертей жінок стала інтоксикація організмів. Для подальшого дослідження з квартири вилучено гриби та немагазинні алкогольні напої.

19 вересня медики швидкої повідомили до поліції, що об 11:55 констатували смерть коростенки, 1968 року народження. Під час уточнення обставин, поліцейські з’ясували, що жінка допомагала з ремонтними роботами у квартирі 84-річного пенсіонера, коли відчула себе зле. Її стан погіршувався стрімко і вона померла ще до прибуття карети екстреної медичної допомоги.

Під час подальшого перебігу подій, уже наступного дня, з’ясувалось, що за місцем проживання жінки, виявлено тіла ще двох людей – її матері, 1944 р.н., та сестри, 1973 р.н. Їх знайшов син померлої, коли приїхав організовувати поховання, не зміг потрапити до квартири і змушений був звернутись за допомогою до рятувальників.

Поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського райуправління провели огляд помешкання. Його двері були зачинені зсередини і ознак стороннього проникнення не було. З квартири вилучено посуд з грибами та немагазинними спиртними напоями.

Наразі у рамках відкритих кримінальних проваджень призначені судово-медичні експертизи причин смерті жінок та вилучених грибів і алкоголю.

Триває встановлення усіх обставин.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

Коростенське районне управління поліції