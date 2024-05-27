У Папуа-Новій Гвінеї внаслідок зсуву ґрунту загинули понад 670 людей

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), через масштабний зсув ґрунту у Папуа-Новій Гвінеї загинули понад 670 людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Очільник місії МОМ в країні Сехран Актопрак зауважив, що оголошена кількість загиблих ґрунтується на підрахунках посадовців села Ямбалі та провінції Енга, які стверджують, що зсув ґрунту зніс більш як 150 будинків.

“За їх оцінками, нині під землею перебувають понад 670 людей”, – заявив він.

Спершу місцева влада оцінювала кількість загиблих у сто або більше людей. У неділю, 26 травня, за допомогою екскаватора вдалося виявити лише п’ять тіл і ногу шостої жертви стихії.

Як розповіли у виданні, в неділю рятувальники перевозили постраждалих від зсуву в безпечніші місця, оскільки тонни нестабільного ґрунту загрожували рятувальним операціям.

Місцеві посадовці поінформували, що після зсуву були зруйновані ще 250 будинків, внаслідок чого приблизно 1250 людей залишилися без даху над головою.

За словами глави місії МОМ, екіпажі втратили надію віднайти живих людей під землею та уламками на глибині 6-8 метрів. // Букви