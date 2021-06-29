Увага! Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 в Одеській області розшукується Поліщук Катерина, 2008 року народження, яка вчора зникла біля підліткового клубу у пров. Чайковського та до теперішнього часу її місце знаходження не відомо.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 156 см, середньої статури, волосся коротке, червоного кольору, очі карі.

Була одягнена: в чорно-білі штани з візерунками, футболку кольорову з візерунками, сірі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 за номером телефону 048 779-42-52 або на спецлінію «102».

Поліція одеської області