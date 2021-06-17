Увага! Розшук неповнолітнього хлопця (фото)

17 червня вранці до поліції надійшло повідомлення про зникнення Трогонюка Артема Михайловича, 2008 року народження. Востаннє його бачили у Дитячій обласній лікарні у Луцьку.

Його прикмети: зріст 164 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке. Був одягнений: штани синього кольору з лампасами, блакитно-фіолетову футболку, кросівки. Правоохоронці звертаються до усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, повідомити за номером «102». Сектор комунікації поліції Волинської області