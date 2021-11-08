В Енергодарі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на велосипедиста

Від отриманих травм останній помер на місці події. Керманича затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Відкрито кримінальне провадження.

7 листопада приблизно об 11:45 до відділу поліції № 1 (м. Енергодар) Василівського районного управління поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Працівники поліції встановили, що водій автомобіля «Mitsubishi Carisma», 1985 року народження, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на велосипедиста 1947 року народження. Останній на обочині ремонтував велосипед. Після чого керманич іномарки виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на електричний стовп.

В результаті аварії велосипедист отримав смертельні травми. За даними медичного освідування, порушник перебував в стані алкогольного сп’яніння. Співробітники поліції затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та звертаються із проханням до свідків аварії, а також водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи вказаної події, звернутись за телефонами: (098)590-65-92 або 102.

Нагадаємо: В рамках розслідування пожежі в запорізькій інфекційній лікарні, слідством повідомлено про підозру колишньому головному лікарю.

Відділ комунікації поліції Запорізької області