В Киеве мужчина выпал с 8-го этажа, а затем бросался камнями в полицию

В Киеве мужчина выпал из окна восьмого этажа, выжил, и несмотря на травмы бросался камнями в патрульных и медиков.

Инцидент произошло на столичных Осокорках. Предварительно человек под действием наркотиков решил выпрыгнуть из окна на восьмом этаже, но приземлился на крышу ресторана, благодаря чему остался жив.

Более того, несмотря на полученные травмы он был довольно энергичный и бросал камни в патрульных полицейских и медиков, которые пытались оказать ему помощь.

Мужчину все же доставили в больницу. По словам жителей дома компания отдыхала в гостях и пострадавшим один из друзей хозяина дома.

Детали инцидента выясняет следствие. // УНН