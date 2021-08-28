В Киеве мужчина выпал с 8-го этажа, а затем бросался камнями в полицию

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В Киеве мужчина выпал из окна восьмого этажа, выжил, и несмотря на травмы бросался камнями в патрульных и медиков.

Инцидент произошло на столичных Осокорках. Предварительно человек под действием наркотиков решил выпрыгнуть из окна на восьмом этаже, но приземлился на крышу ресторана, благодаря чему остался жив.

В Киеве мужчина бросался в полицию камнями после падения с 8-го этажа

Более того, несмотря на полученные травмы он был довольно энергичный и бросал камни в патрульных полицейских и медиков, которые пытались оказать ему помощь.

Мужчину все же доставили в больницу. По словам жителей дома компания отдыхала в гостях и пострадавшим один из друзей хозяина дома.

Детали инцидента выясняет следствие. // УНН

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