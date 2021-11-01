В Тернополе женщина три недели прожила в квартире с мертвыми матерью и сестрой

Тела женщин лежали на кровати в квартире.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, информация о неприятном запахе из квартиры в доме на улице Братьев Бойчуков поступила к правоохранителям от соседей.

Люди рассказали, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.

Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери.

«По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила», — отметили в полиции.

Женщину бригада «скорой» доставила в больницу.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса. // УНИАН