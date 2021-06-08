Загиблою у Львові студенткою виявилась чемпіонка України з пауерліфтингу

17-річна Ірина Квас випала з вікна сьомого поверху, слідчі припускають самогубство

Загиблою вранці 8 червня після падіння з сьомого поверху гуртожитку у Львові виявилась 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас.

Цю інформацію Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила голова Львівської обласної федерації пауерліфтингу Марія Розторгуй.

Нагадаємо, близько 6:30 ранку вівторка, 8 червня, з сьомого поверху гуртожитку техніко-економічного коледжу «Львівської політехніки» на вул. Лисеницькій, 2 випала студентка другого курсу, яка загинула на місці. За інформацією прес-служби університету, перш ніж випасти з вікна, дівчина зачинилась у своїй кімнаті зсередини.

17-річна Ірина Квас була родом із міста Яворів, де навчалася у дитячо-юнацькій спортивній школі. Дівчина почала професійно займатися спортом в 11 років. Вона неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. Зокрема, у 2019 році 15-річна Ірина Квас здобула золото чемпіонату України. Дівчина присіла зі штангою вагою 125 кілограм, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою та станову тягу зі 130 кілограмами. У травні 2021 року збірна Львівщини, у складі якої була Ірина Квас, здобула низку перемог на чемпіонаті України з пауерліфтингу.