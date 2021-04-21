Жителів Київської області попередили про найсильнішу грозу з градом

У середу, 21 квітня, на Київщині очікується гроза та град.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«До кінця дня грози, місцями град, I рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на четвер, 22 квітня, в західних і північних областях України, а також у Вінницькій області теж прогнозуються сильні опади, місцями пройдуть зливи і грози. При цьому в Києві очікується найтепліший день, але й у столиці не обійдеться без грози. // Сергій ГОРЄЛОВ, «ФАКТИ»