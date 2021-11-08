Порошенко позбавився «Прямого» та «5 каналу»

Холдинг «Вільні медіа» придбав 100% корпоративних прав.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко продав телеканали «Прямий» й «5 канал».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Колишній президент заявив, що закон про олігархів був прийнятий, щоб взяти засоби масової інформації під контроль.

«Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на «Прямому». І, звичайно, на 5 канал, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності», — заявив Порошенко.

За його словами, частина з цих журналістів — народні депутати.

«Згідно з законом, свої пакети вони передали в управління телеканалів, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою «Вільні медіа», — відзначив він.

У спільній заяві «Прямого» і «5 каналу» йдеться, що холдинг придбав 100% корпоративних прав.

«Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки їх трудовим колективам. Таким чином вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду або у будь-який спосіб впливати на редакційну та інформаційну політику каналів», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що придбання здійснили за ринковою ціною, а угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни.

Нагадаємо, що Петро Порошенко 18 лютого 2021 року купив телеканал «Прямий», який належав колишньому голові КМДА Володимиру Макеєнку.

Закон про олігархів: у чому суть

5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

Згідно з прийнятим документом, визначатиме олігарх людина чи ні буде РНБО за зверненням Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету.

При цьому вводить у дію відповідне рішення РНБО президент, а набирає чинності після офіційної публікації.

Олігархом можуть назвати людям, якщо він відповідає мінімум трьом критеріям, які вказані в документі, а саме:

бере участь у політичному житті;

має вплив на ЗМІ;

є кінцевим бенефіціарним власником підприємства, яке є монополістом на ринку і протягом року утримує або посилює своє положення;

володіє активами, загальна вартість яких перевищує 2 мільярди 270 млн гривень.

УНІАН